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    一再施工 嘉市北港路顛簸惹怨

    嘉市北港路因一再施工，路面顛簸，遭民眾譏諷「落胎路」。（記者丁偉杰攝）

    嘉市北港路因一再施工，路面顛簸，遭民眾譏諷「落胎路」。（記者丁偉杰攝）

    2025/05/13 05:30

    〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市入口門戶要道北港路因一再施工，路面顛簸遭民眾譏諷「北港路是落胎路（台語意指流產）」，議員王浩昨天質詢，要求市府在目前施工路段完成後，維持至少一年以上不再施工，議員鄭光宏更直指，北港路桿線下地與人行步道改善工程出現諸多缺失；工務處長蘇文崎回應，將請廠商儘速於整體工程七月完工前進行改善，屆時施工路段全面刨鋪，還給用路人平整路面。

    工務處：人行步道7月完工 將全面刨鋪

    蘇文崎表示，北港路的世賢路至友忠路段，目前正辦理人行步道施作，台電管線需配合辦理下地作業，並將電箱遷移至路中央的分隔島，管線挖掘後，路面先以臨時性修補方式處理，預計人行步道整體工程七月完工，屆時該段道路全面刨鋪，提升平整度。

    王浩說，北港路長期以來因各式工程造成路面顛簸，用路人甚至得繞路行駛，是許多人的痛，要求目前工程完成後，維持至少一年以上不再施工，否則馬路挖了又挖，新的過沒多久，還是凹凸不平。

    鄭光宏表示，北港路桿線下地與人行步道改善工程，出現行人穿越線與行人庇護島共桿衝突、路面洩水坡面不佳、人行步道鋪面與舊有路面不平整、行人穿越線與新作人行步道無銜接等問題，要求工務處在整體工程完工前改善。

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