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    （台南）探索蟋蟀 虎頭埤親子館週六開幕

    市府觀光旅遊局爭取經費，將近半世紀的建物改造為親子環教生態館，以蟋蟀為主題。（記者吳俊鋒攝）

    市府觀光旅遊局爭取經費，將近半世紀的建物改造為親子環教生態館，以蟋蟀為主題。（記者吳俊鋒攝）

    2025/05/13 05:30

    〔記者吳俊鋒／新化報導〕虎頭埤的休憩場域逐步優化，南市觀旅局再斥資三千六百萬元，將湖畔森林裡屋齡近半世紀、早期是景觀餐廳的圓形建物進行改造，全新規劃為親子環教生態館，目前已經完工，仍以當地最知名的蟋蟀為主題，內部佈展中，本月十七日開幕。

    觀旅局指出，親子館內的主角仍是蟋蟀，但結合了環境教育形式，真的飼養在透明展示櫃裡，將其生態與習性分階段地呈現，從小到大，猶如一部精彩的成長史。除了生態之外，還有當地鬥蟋蟀傳統文化的介紹，甚至包含飼養的方式，以及如何分辨雌雄等，內容豐富，值得推薦。

    親子館現址初建於一九七六年，圓形造型引人矚目，原為景觀餐廳，而附近又有最熱門的虎月吊橋，加以串連後，是園區觀光的必經之地，深受歡迎。然虎頭埤的青年活動中心完工後，食宿機能兼具，人潮移動，景觀餐廳逐漸沒落，一度淪為閒置空間。

    約廿年前，縣府結合新化當地知名的傳統民俗活動，規劃為國內首座蟋蟀生態館，再度帶來人氣。因結構已老舊，下雨時還會漏水，環境不利於蟋蟀生態，觀旅局向中央爭取經費，閉館改建；本週六開幕當天還有新化區農會的五寶節產業活動，熱鬧可期。

    市府觀光旅遊局爭取經費，將近半世紀的建物改造為親子環教生態館，以蟋蟀為主題。（記者吳俊鋒攝）

    市府觀光旅遊局爭取經費，將近半世紀的建物改造為親子環教生態館，以蟋蟀為主題。（記者吳俊鋒攝）

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