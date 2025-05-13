（台南）真護宮護國祭 全台12神尊坐鎮

安定蘇厝真護宮「護國佑民平安祭」，邀北、中、南十二間宮廟神尊為台灣祈福。 （記者劉婉君攝）

2025/05/13 05:30

〔記者劉婉君／安定報導〕眾神護台灣！在安定蘇厝第一代天府真護宮力邀之下，北、中、南部十二間知名宮廟的代表性神尊齊聚，將參與十六日至廿五日在真護宮舉辦的「護國佑民平安祭」，一同庇佑人民平安、守護台灣安全。

「護國佑民平安祭」將於十六日晚上登場，包括新北八里無極宮王母娘娘、台中大甲鎮瀾宮大甲媽、祀典大天后宮府城鎮南媽、屏東東港東隆宮溫府千歲等全台十二間宮廟的代表神尊，昨晚已全部蒞臨真護宮。

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真護宮主委陳榮春表示，台灣目前面臨台海、國內政治及美國總統川普的對等關稅等問題，廟方奉王爺指示，邀請全台友宮代表性神明一起來為台灣祈福，護佑全民，在獲得友宮的委員會及神明爽快應允後，由廟方依古禮前往各廟迎請，眾神明將一起坐鎮真護宮十天，十二間宮廟代表一年十二個月都有神尊守護台灣，也歡迎民眾一起來為自己和台灣祈福。

護國佑民平安祭將於十六日晚上「開香」，當晚還有大台南歌友會歌唱聯誼賽；十七日有台南十二隊的國小藝陣演出，以及五王盃歌唱比賽，現場還有摸彩，最大獎為價值六、七萬元的機車；十八日為專業藝陣表演及影歌星聯歡晚會；十九至廿一日王藝明創新大型布袋戲；廿二、廿三日明華園星字戲劇團演出；廿五日護國佑民大法會。活動期間還有平安麵、冷飲及冰棒讓民眾吃平安。

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