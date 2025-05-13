（台南）區區有充電站達標 首批13處啟用

安平永華市政中心路外停車場，建置兩席超快速充電站，充電十分鐘即可行駛三百公里。（記者王姝琇攝）

2025/05/13 05:30

2.5億元打造202處 其中151處待測試 38處8月完成

〔記者王姝琇／台南報導〕台南獲環境部補助二．五億元打造二○二處電動汽車充電站，為全國第一個區區有充電站的城市。首批十三處昨日啟用，另外一五一處已建置完成，待台電送電經測試即可陸續啟用，其餘卅八處預計八月底前完成；提醒「專用車格」非電動車占用可處一千二百元罰緩。

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超快充10分鐘 即可行駛300公里

安平永華市政中心路外停車場，全新建置兩席最快的三五○kW超快速充電站，比常見二○○kW快充站提高四○％，充電十分鐘即可行駛三百公里。市長黃偉哲昨出席啟動儀式表示，快充站解決電動車主的時間焦慮及里程焦慮，兼顧效率、方便及環保，為台南落實淨零碳排的里程碑。

黃偉哲說，台南積極爭取中央經費，逐步建構完整的公有停車場域充電服務網絡，達成全國唯一「區區有充電站」目標，且其中九○座快充站分布各區，是全國唯一「區區有快充站」的城市。

非電動車占用專用車格 罰1千2

本案在全市卅七個行政區共二○二處公有場域設置九○座（一七六席二○○kW快充格位、四席三五○kW超快充格位）與二六六座／席一一kW慢充格位。依地區停車需求現況，分別設置為電動汽車充電「專用格位」及「優先格位」，非電動車如占用「專用格位」可依法處一千二百元罰鍰。

交通局長王銘德表示，本案充電服務結合智慧停車柱，整合地端、雲端服務，提供現場感應支付與專屬APP綁定支付雙軌並行，未來使用者可由專屬APP平台完成查詢、充電、支付等整合功能。充電費率為慢充每度十元、快充每度十五元。

王銘德說，除首批啟用十三處充電站外，目前完成充電站工程設施已有一五一處，後續等待台電完成送電經測試後即可陸續啟用，另卅八處充電站因點位調整目前工程持續建置中，預計八月底前可建置完成。後續將以每批次十至廿處充電站規模安排啟用。

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