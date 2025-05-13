林園海灘勿赤足 劇毒僧帽水母出沒

含致命劇毒的僧帽水母現身林園海灘。（陳俊強提供）

2025/05/13 05:30

〔記者洪臣宏、劉禹慶／綜合報導〕天氣轉熱，高雄林園區中芸國中、海洋濕地公園南側的沙灘水上活動愈趨頻繁，甚至有含有致命劇毒的僧帽水母現身，林園愛鄉協會呼籲泳客看到僧帽要遠離，也不要赤足在沙灘行走。

中芸國中、海洋濕地公園南側沙灘出現活體僧帽水母，有網友將相片上傳網路社群，提醒這是「水母世界毒性排名第三的僧帽水母」。

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林園愛鄉協會理事陳俊強指出，中芸國中海灘海泳及划獨木舟活動風行，海洋濕地公園則為觀賞夕照夯點，假日水上活動頻繁，僧帽水母會對人體構成威脅，民眾若發現其蹤跡，應通知相關單位移除。

他說，僧帽水母是一種致命的劇毒管水母，它的鰾左右對稱，鰾長九到卅厘米，有透明、粉紅、藍或紫色，他說，在鰾下有長觸手，蜷曲時不到一公分，捕食時會伸展，觸手上滿布劇毒刺絲胞，即便死亡毒性仍在，碰觸到會產生劇痛，留下紅色鞭痕，甚至發生嚴重過敏反應而致命，若不慎碰觸到僧帽水母，必須立刻以海水沖洗。

澎湖七美海域發現棘冠海星

此外，澎湖海洋保護志工隊近日提出警訊，指七美海域有零星棘冠海星出沒，應列入密切注意觀察地區，避免重蹈去年東沙群島棘冠海星大爆發的覆轍，呼籲民眾發現棘冠海星蹤影，應向海保署回報。

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