南化聯通管引水20萬噸 支援高雄供水

高雄市山區連日降雨，高屏溪原水濁度一度飆高達8000NTU。（記者陳文嬋攝）

2025/05/13 05:30

［記者陳文嬋／高雄報導］高雄市山區連日降雨，造成高屏堰原水濁度一度飆高達八千度NTU（濁度單位），超過水公司淨水場處理量能，水公司緊急動用伏流水應變，昨天啟動南化高屏聯通管從南化水庫引水支援二十萬噸水量，確保高雄地區供水無虞。

高屏堰原水濁度飆高

高雄每日用水量約一六○萬噸，水公司每日從高屏溪攔河堰取水一百萬噸，作為公共用水水源，高雄山區連日降雨，造成原水濁度飆高達八千度，超過水公司淨水場處理量能。

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水公司動用伏流水、地下水應變，以目前高濁度期間每日可供應四十萬噸，前天完成南化高屏聯通管充水作業後，昨啟動南化高屏聯通管自南化水庫引水支援高雄二十萬噸，透過調配穩定供水。

此外，旗山溪甲仙堰同樣因山區連日降雨造成原水濁度飆高，一度達四千六百度，水利署已先暫停越域引水至南化水庫，將待甲仙堰原水濁度下降後，重新啟動越域引水，維持南化水庫高水位；昨天蓄水率尚有七成八，有效蓄水量約七千萬立方公尺。

水利署表示，南化水庫逐步提升支援量，每日二十萬噸為上限，隨南部降雨趨緩，高屏堰原水濁度逐步下降，待濁度下降至一千度以下，將改為支援每日三萬噸，持續穩定南部供水。

水公司指出，汛期遇山區降雨可能造成高屏堰濁度突然升高，利用南化高屏聯通管支援低濁度原水，提升供水穩定性。

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