南部濕穀收購價 每公斤11元創新高

一期稻濕穀收購價每公斤達到十一元，創下十年來新高，農改場籲等稻穀熟成再收割。 （記者葉永騫攝）

2025/05/13 05:30

一期稻農民搶早種植 加上年初低溫 預估產量減少

〔記者葉永騫、李立法／屏東報導〕南部一期稻作開始收成，受到今年銷日量增、去年颱風影響減產及公糧輔導收購價格提高等因素影響，今年一期稻濕穀開盤收購價每公斤達到十一元，創下十年來新高，高雄區農業改良場表示，南部一期稻作的產量預估會減少，但影響幅度將視實際收割情況而定。

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農改場籲勿搶收割 熟成再進場

高雄區農業改良場副場長吳志文說，今年南部「搶早」種植的一期稻作受到氣候影響，品質出現下滑，沒有搶早插秧的一期稻作雖未受到氣候變化影響，但今年初因低溫時間拉長，一期稻拖慢近三十天才收成，產量有可能減少，但減產幅度還要再觀察，他提醒農友不要搶早收割，等熟成再進場，以免品質降低影響稻米價格。

日本目前缺米 台灣米銷日增加

吳志文指出，日本目前缺米，由於台灣米與日米的品質差不多，都是稉稻，愛到日本人喜愛，台灣銷日米數量明顯增加，反觀中國和泰國米雖然便宜，但以秈稻為多，較不受日本人的喜愛。

屏東縣議員許展維表示，今年屏東農產業受到去年多起颱風侵襲影響，造成包括蓮霧、棗子、玉荷包荔枝、芒果、酪梨、西瓜等農作物掛果率不佳，萬丹、新園、屏東市、竹田、東港、南州、崁頂等地的雜作也因颱風因素影響而晚收，造成秧苗播種日期延後，加上今年初低溫時間拉長，使得一期稻作收成落差近三十天，可預期今年屏東一期稻作第一割的稻米價格應會比去年來得好。

屏縣府農業處說，屏東縣一期稻作的種植面積約為五千九百多公頃，今年政府公糧計畫收購價每公斤二十六元、輔導收購價二十四．五元、餘糧收購價二十一．六元，濕榖開盤價往年約九到十元，今年雖達十一元，但後續價格可能會受到其他因素影響而出現波動，米價走勢有待觀察。

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