為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    原民禁伐補償提高 搶登記紛爭多

    來自海端鄉的民眾日前到台東縣府抗議禁伐林地，出現「土地蟑螂」。 （資料照，記者劉人瑋攝）

    來自海端鄉的民眾日前到台東縣府抗議禁伐林地，出現「土地蟑螂」。 （資料照，記者劉人瑋攝）

    2025/05/13 05:30

    記者劉人瑋／專題報導

    去年六月立法院三讀通過「原住民保留地禁伐補償條例」修正案，原住民禁伐補償從每年每公頃三萬元提高至六萬元，有的家庭一年就可領到上百萬元。大餅卻加大矛盾，原因是一塊林地有過誰的祖先足跡？各家都說有，最後由鄉公所「土地審查委員會」說了算數，公信力卻遭質疑。公部門表示，法規邊執行邊修正、補破網，「知道的人當然先拿走」。

    禁伐區原保地成了金雞母

    「禁伐補償」是為了涵養國土而劃設了編定為林業用地的禁伐區域，由國家補償受到影響的「原住民保留地」，紛爭的緣由就是原住民保留地有很多未登記所有權，其中不少位在高山，以往無利可圖，但隨著禁伐補償變大餅，禁伐區的原保地成了金雞母，訊息上的落差，造成更多紛爭。

    與林地有淵源者就可申請

    從北部返回海端的邱先生說，老人家根本不懂什麼規定，不知領取土地，一位布農族婦人說，她先人留下的林地被別鄉的婦人申請所有權，理由竟是對方的公公曾在這片山林中因鋸樹、疏林摔死。

    一塊土地可能多人稱有淵源

    縣府原民處副處長鄭博陽表示，原民會開放族人取得一定配比的山上用地，後來國家頒布禁伐補償規定後，與林地有淵源者就可申請。一塊土地可能有多人稱有淵源，由土審會共識決定，再經公告、無人抗議或反對，即放領給申請者。針對紛爭，去年底原民會規定，除了土審會外，公所還須到部落開說明會，目前發現爭議不小，細項仍在修訂中。

    鄭博陽表示，各縣市至鄉鎮都會極積處理，台東縣各鄉鎮正常每一、二個月都召開，土地從屬與爭議都在此釐清。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播