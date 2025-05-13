原民禁伐補償提高 搶登記紛爭多

來自海端鄉的民眾日前到台東縣府抗議禁伐林地，出現「土地蟑螂」。 （資料照，記者劉人瑋攝）

2025/05/13 05:30

記者劉人瑋／專題報導

去年六月立法院三讀通過「原住民保留地禁伐補償條例」修正案，原住民禁伐補償從每年每公頃三萬元提高至六萬元，有的家庭一年就可領到上百萬元。大餅卻加大矛盾，原因是一塊林地有過誰的祖先足跡？各家都說有，最後由鄉公所「土地審查委員會」說了算數，公信力卻遭質疑。公部門表示，法規邊執行邊修正、補破網，「知道的人當然先拿走」。

禁伐區原保地成了金雞母

「禁伐補償」是為了涵養國土而劃設了編定為林業用地的禁伐區域，由國家補償受到影響的「原住民保留地」，紛爭的緣由就是原住民保留地有很多未登記所有權，其中不少位在高山，以往無利可圖，但隨著禁伐補償變大餅，禁伐區的原保地成了金雞母，訊息上的落差，造成更多紛爭。

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與林地有淵源者就可申請

從北部返回海端的邱先生說，老人家根本不懂什麼規定，不知領取土地，一位布農族婦人說，她先人留下的林地被別鄉的婦人申請所有權，理由竟是對方的公公曾在這片山林中因鋸樹、疏林摔死。

一塊土地可能多人稱有淵源

縣府原民處副處長鄭博陽表示，原民會開放族人取得一定配比的山上用地，後來國家頒布禁伐補償規定後，與林地有淵源者就可申請。一塊土地可能有多人稱有淵源，由土審會共識決定，再經公告、無人抗議或反對，即放領給申請者。針對紛爭，去年底原民會規定，除了土審會外，公所還須到部落開說明會，目前發現爭議不小，細項仍在修訂中。

鄭博陽表示，各縣市至鄉鎮都會極積處理，台東縣各鄉鎮正常每一、二個月都召開，土地從屬與爭議都在此釐清。

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