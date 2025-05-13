產官學合作提供逾7000名額 暑假職場體驗招募青年

教育部攜手地方政府和民間，今年暑假提供逾7000個帶薪職場體驗名額，昨舉行記者會，教育部青年署長陳雪玉（左一）和曾參與的學生代表對談。（記者林曉雲攝）

2025/05/13 05:30

〔記者林曉雲／台北報導〕為協助青年因應面對未來與職場的迷惘不安，教育部攜手一○二個中央機關、一四九個公民營單位、四四六個民間組織及十九個地方政府，於今年暑假提供逾七千個帶薪職場體驗名額，昨日舉行記者會向青年們招手。

教育部青年署長陳雪玉表示，中央整合資源、結合地方和民間，共同為青年打造從公部門、公營事業、在地社區到創新產業的實作舞台，希望讓更多青年認識豐富的職場體驗資源，找到想要職缺，無論是走進政府體系、在地社區或創新企業，都是累積實務經驗、探索職涯方向的寶貴機會。

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1.5個月可領近4.3萬元薪資

月薪為二八五九○元，暑期一．五個月計提供四二八八五元，可上官網了解招募職缺，例如澎湖縣湖西鄉南寮社區發展協會招募二名從事田野調查人員。

曾參與大專生公部門見習計畫的曹容瑄分享，在參與中央研究院見習後發現自己對實驗有興趣，已考取研究所，決定朝研究方向邁進；參與新竹縣數位創新青年培育就業計畫的廖葆真也表示，透過見習更堅定未來的設計之路。

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