川普簽署最惠國行政命令 要求美國醫保藥價降30~80％

川普擬強制美國藥價調降30-80%，國內學名藥協會建議台灣趁此機會進行政策調整、產業結構轉型。圖為國內學名藥大廠東洋廠區。（資料照）

2025/05/13 05:30

〔編譯陳成良、記者陳永吉／綜合報導〕美國藥價長期高居全球之冠，總統川普宣布簽署行政命令，重啟首個任期未竟的藥價改革，要求美國聯邦醫療保險（Medicare）大幅降低診間施打處方藥給付價格，未來這些藥品應與其他國家最低價格一致，藥價將「立刻降低卅％至八十％」。

川普十一日透過自家社群平台「真實社群」推出這項號稱「最惠國」（most favoured nation）藥價政策後，美歐多家製藥大廠股價應聲下跌。製藥界警告，由政府訂定藥品價格，對民眾不利，應解決的問題是中間商牟取暴利。

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美聯社指出，這項提案可能僅影響美國聯邦醫療保險被保險人在醫療診所內施打的某些藥品，例如癌症化療藥物。雖可為政府省下大筆支出，但川普宣稱可節省「數兆美元」恐言過其實。

聯邦醫療保險承保約七千萬名六十五歲以上長者，以及部分年輕殘障人士與重大疾病患者，預料這項政策僅涵蓋聯邦醫保第二部分（Part B）涉及的藥品，即患者在門診接受的醫療服務及注射疫苗等，不包括藥局配發的處方藥。二○二一年聯邦醫保第二部分藥品支出逾三三○億美元。

專家：台灣藥廠應趁此轉型

針對美國新措施，學名藥協會公共事務政策委員會主委殷為瑩建議，美國藥價新措施對台灣的影響還牽涉很多變數，目前很難預判情勢。不過，台灣可趁此機會進行政策調整、產業結構轉型、降低對特定國家依賴程度，短中期應以獎勵措施提升國產原料藥、製劑生產及使用比例、建立關鍵必要藥品儲備制度，長期建議修正「生技醫藥產業發展條例」將在地製造也一併納入獎勵範圍之中，才符合以病人為中心的藥品在地化國際趨勢。

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