總統：5年489億 發展智慧科技醫療

總統賴清德（右）12日上午在總統府接見第27屆「國家生技醫療品質獎」獲獎醫護機構暨生醫產業代表，致詞時為得獎人鼓掌。前左起為台大醫師李宜家、生技醫療科技政策研究中心董事長王金平。（中央社）

2025/05/13 05:30

〔記者陳昀／台北報導〕賴清德總統昨表示，政府今年已啟動五年四八九億元「健康台灣深耕計畫」，重要工作之一就是發展智慧科技醫療，提供民眾更精準、便捷、個人化的健康照護服務；同時加快新興藥品、醫療器材以及保健營養食品上市時程，也持續簡化審查程序，建置與國際調和的管理制度與臨床試驗環境。

花蓮慈濟、台灣諾華獲生醫品質金獎

賴清德接見由生策中心董事長王金平率領的「國家生技醫療品質獎」獲獎醫護機構暨生醫產業代表時表示，得獎者無論是運用先進醫療儀器、AI智慧醫療、智慧護理、再生醫療等服務，都取得相當可觀成果，得獎團隊開發出來的作品，對民眾、社會及國家都有很大幫助。

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獲得金獎的花蓮慈濟醫院，為糖尿病友開發「智能輔助護理與糖共舞」服務，減輕醫療人員負荷、快速掌握醫療管理，也發展原住民語言智慧模型、突破傳統衛教語言障礙；獲金獎的台灣諾華公司開發諾健生靜脈懸液注射劑，對於治療二歲以下、嚴重脊髓性肌肉萎縮症病人有顯著效果。

賴清德表示，政府今年已啟動五年四八九億元「健康台灣深耕計畫」，希望透過導入智慧科技，協助臨床醫療優化醫療照顧流程與效率，讓醫療執業環境更好，提供民眾更精準、更便捷、個人化的健康照護服務。

簡化藥品、醫材審查程序 加快上市

賴也提到，為加快新興藥品、醫療器材以及保健營養食品的上市時程，政府持續簡化審查程序，建置與國際調和的管理制度與臨床試驗環境，希望讓患者獲得更好治療與照顧，只要政府與民間持續通力合作，不僅能提升人民健康，也將帶領台灣走在醫療創新的最前端，讓台灣生技醫療在國際舞台發光發熱。

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