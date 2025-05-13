汽燃費擬改名 電動車2030開徵／交部研議改為「公路使用養護管理費」 落實使用者付費

電動汽機車目前免徵汽車燃料使用費，但隨著電動車越加普及，2030年減徵金額預估高達36億元，恐影響公路養護修建及安全管理。（資料照）

2025/05/13 05:30

〔記者蔡昀容／台北報導〕我國一年汽車燃料使用費徵收約五百億元，電動汽機車免徵，但隨著電動車數量越來越多，二○三○年若持續免徵，預估該年將減徵卅六億元，恐影響公路養護修建及安全管理，交通部研擬改名為「公路使用養護管理費」，二○三○年起向電動車開徵。

電動車5年後估達291萬輛

為推動淨零轉型，據交通部統計，電動汽機車增幅明顯，二○一八年有十九．六萬輛，今年三月為八十八．四萬輛，二○三○年估達二九一萬輛。

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立委林俊憲等人昨天在立法院交委會提案修正公路法，指出汽燃費徵收目的是公路養護、修建及安全管理，因應電動車普及化趨勢及符合使用者付費原則，應向電動車徵收相關費用，因此「汽車燃料使用費」有更名必要，以納入非使用燃料車輛的徵收費率。

立委李昆澤表示，政府徵收汽燃費用於公路養護、修建及安全管理，年收約五百億元，分配給中央、地方及國道基金；他認為汽燃費徵收機制，必須確保養護修建及安全管理費用充足，徵收對象也應為實際用路車輛，且要以合理負擔為前提。

運研所研討徵收及分配辦法

對於立委提案，交通部說明，基於徵收目的，建議將汽燃費改為「公路使用養護管理費」，已請運輸研究所檢討「汽車燃料使用費徵收及分配辦法」，規範非使用燃料車輛徵收費率及方式。

政務次長陳彥伯表示，運研所預計在二○二六年底前完成汽燃費徵收相關研究報告；電動車則預估二○三○年起開徵汽燃費。

陳彥伯指出，汽燃費現行採隨車徵收，民眾在認知上較易接受，但不一定能如實反映實際道路使用情況；若是隨油徵收，有些民眾提桶購油，不一定用於車輛行駛，可能衍生退費等問題；若隨里程徵收，較具公平性，但要克服技術問題，例如防弊機制、舊型車輛欠缺相關設備等。

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