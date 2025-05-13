為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    每年商機百億 農業部公告犬貓美容定型化契約／包月或包季、累計金額逾萬元以上套裝產品 業者應提供履約保證

    農業部犬貓美容服務定型化契約

    農業部犬貓美容服務定型化契約

    2025/05/13 05:30

    〔記者楊媛婷、林志怡／台北報導〕國內寵物美容市場規模約每年約一百億元，從業人員約萬人，農業部昨公告犬貓美容定型化契約，規範業者若遇到犬、貓異常狀況處理方式、解約退費規定及飼主逾時接回犬、貓處理方式及責任，若超過三日沒有接回犬貓，業者可通知地方動物保護主管機關依規定處理等，減少飼主跟業者消費糾紛。

    逾時沒接回 可收照顧費

    農業部二○二三年統計，我國家犬已逾一百四十八萬隻，家貓則超過一百卅一萬隻，為爭取商機，許多寵物美容業者推出包月或者包季優惠，契約規定期限若在一個月以上、累計金額在一萬元以上的包套產品，業者應提供履約保障。

    契約也規定，若飼主超過約定時間半小時後沒有接寵物回家，業者可收逾時照顧費用，若超過三日沒有接回犬貓，業者可通知地方動物保護主管機關依規定處理等，業者也不得記載涉及動物醫療行為及宣稱醫療效能。

    農業部動保司副司長陳中興表示，國內寵物美容市場的規模每年約一百億元，從業人員約萬人，常見的寵物美容項目包括修剪毛髮、指甲與洗浴的大美容及只有洗浴的小美容等，呼籲飼主將毛孩送至美容業者接受服務時，應先簽訂定型化契約。

    去年寵物美容糾紛17件

    行政院消保處指出，去年寵物美容相關糾紛計有十七件，其中以業者加收費用為大宗，若能夠簽訂書面契約可以避免糾紛。消保處副處長陳星宏說明，業者在簽訂寵物美容契約前，就要向消費者充分說明美容服務項目與細節，並製作服務紀錄經消費者確認，並提供消費者留存，且業者不能向消費者收取未清楚明列的繳費項目。

    此外，業者在美容服務前，應向消費者確認犬貓個性並檢查犬貓現況，評估是否適合接受服務，服務過程中，若發現美容部位或生理健康異常時，則應妥善處理並通知消費者，必要時優先送往消費者指定的獸醫診療機構治療。

    飼主憂心用其他名目加價

    飼養犬貓多年的何姓飼主表示，樂見政府提供犬貓美容定型化契約，納入常見的消費糾紛，但他也指出，就如幼兒園雖早有政府規定的定型化契約，但許多園方常用其他名目加價，認為定型化契約恐難以阻止蓄意加價的業者。

    農業部昨公告犬貓美容定型化契約，對毛小孩動物福利更有保障。示意圖。（資料照）

    農業部昨公告犬貓美容定型化契約，對毛小孩動物福利更有保障。示意圖。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播