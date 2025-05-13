每年商機百億 農業部公告犬貓美容定型化契約／包月或包季、累計金額逾萬元以上套裝產品 業者應提供履約保證

農業部犬貓美容服務定型化契約

2025/05/13 05:30

〔記者楊媛婷、林志怡／台北報導〕國內寵物美容市場規模約每年約一百億元，從業人員約萬人，農業部昨公告犬貓美容定型化契約，規範業者若遇到犬、貓異常狀況處理方式、解約退費規定及飼主逾時接回犬、貓處理方式及責任，若超過三日沒有接回犬貓，業者可通知地方動物保護主管機關依規定處理等，減少飼主跟業者消費糾紛。

逾時沒接回 可收照顧費

農業部二○二三年統計，我國家犬已逾一百四十八萬隻，家貓則超過一百卅一萬隻，為爭取商機，許多寵物美容業者推出包月或者包季優惠，契約規定期限若在一個月以上、累計金額在一萬元以上的包套產品，業者應提供履約保障。

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契約也規定，若飼主超過約定時間半小時後沒有接寵物回家，業者可收逾時照顧費用，若超過三日沒有接回犬貓，業者可通知地方動物保護主管機關依規定處理等，業者也不得記載涉及動物醫療行為及宣稱醫療效能。

農業部動保司副司長陳中興表示，國內寵物美容市場的規模每年約一百億元，從業人員約萬人，常見的寵物美容項目包括修剪毛髮、指甲與洗浴的大美容及只有洗浴的小美容等，呼籲飼主將毛孩送至美容業者接受服務時，應先簽訂定型化契約。

去年寵物美容糾紛17件

行政院消保處指出，去年寵物美容相關糾紛計有十七件，其中以業者加收費用為大宗，若能夠簽訂書面契約可以避免糾紛。消保處副處長陳星宏說明，業者在簽訂寵物美容契約前，就要向消費者充分說明美容服務項目與細節，並製作服務紀錄經消費者確認，並提供消費者留存，且業者不能向消費者收取未清楚明列的繳費項目。

此外，業者在美容服務前，應向消費者確認犬貓個性並檢查犬貓現況，評估是否適合接受服務，服務過程中，若發現美容部位或生理健康異常時，則應妥善處理並通知消費者，必要時優先送往消費者指定的獸醫診療機構治療。

飼主憂心用其他名目加價

飼養犬貓多年的何姓飼主表示，樂見政府提供犬貓美容定型化契約，納入常見的消費糾紛，但他也指出，就如幼兒園雖早有政府規定的定型化契約，但許多園方常用其他名目加價，認為定型化契約恐難以阻止蓄意加價的業者。

農業部昨公告犬貓美容定型化契約，對毛小孩動物福利更有保障。示意圖。（資料照）

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