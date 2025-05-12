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    「草山行館」傳偷跑做民宿 北市文化局︰不會核准

    陽明山「草山行館」目前外包廠商做餐廳營運，近期傳出業者有意申設民宿，引起地方反對。 （台北市文化局提供）

    陽明山「草山行館」目前外包廠商做餐廳營運，近期傳出業者有意申設民宿，引起地方反對。 （台北市文化局提供）

    2025/05/12 05:30

    〔記者劉詠韻／台北報導〕陽明山「草山行館」為故總統蔣介石的臨時官邸，北市府近年活化營運為特色餐廳，卻傳出業者偷跑做民宿，地方憂心過度商業化導致歷史足跡消失，市議員侯漢廷批評業者申設民宿未取得核准，即展開行銷宣傳與人員招募，且疑有實際入住情形，認為主管機關監督失職，形同默許違規操作；記者致電業者，至截稿前未獲回應。北市文化局聲明，經營民宿與業者當初申請性質不同，將不予核准，目前未發現晚上有民眾入住，後續將不定期稽查。

    地方反對 憂心歷史記憶消失

    草山行館位於台北市北投區湖山里、陽明山上，有八十多年歷史，二○○五年登錄為歷史建築，二○○七年曾遭人為縱火，台北市文化局於二○一○年修復完工，目前外包給廠商經營餐廳，不過近期傳出業者有意規劃民宿，引起地方反對。

    湖山里長李秋霞表示，今年一、二月發現業者於網站拋出民宿方案，而根據先前保存的平台資訊截圖顯示，名為「山鳴」、定價一萬八千八百元至兩萬八百元；不過記者昨實際在網路搜尋草山行館，頁面已改為顯示「網站建置中」，未有更多訊息。

    尚未核准 業者先宣傳招人力

    侯漢廷批評，「文資法」對再利用有排除「國家公園法」適用規定，但前提為變更使用分區的變更期間，才能排除，而本案申請陽管處審理使用分區變更案的通盤檢討於二○二七年舉行，但文化局與陽管處僅召開會議，即依紀錄逕自認定為「變更期間」，形同為廠商開後門、放任偷跑。

    侯漢廷指出，草山行館申設民宿未依法召開說明會，居民事前毫無所悉無從表達意見，業者甚至未取得核准即展開行銷宣傳與人員招募，且疑有實際入住情形，質疑主管機關監督失職，形同默許違規操作。

    議員質疑文化局放任 開後門

    侯漢廷說，草山行館為台灣戰後重要歷史地標，其營運方向應以「低商業、高文史」為原則，但現行經營團隊未強化文史體驗，卻規劃將隨扈房舍改為民宿，偏離主軸的同時也可能增加災害風險、模糊文化定位，呼籲市府應嚴格把關，防止過度商業化，確保文化資產核心價值。

    文化局說明，草山行館為老房子運動標的，再利用方向以推廣文史、活化文化資產外，並維持部分營業使用以挹注管理維護所需資源，相關使用皆須符合文資法及各項主管法規，應取得地方共識後再進行營運使用。

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