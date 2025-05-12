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    首頁　>　生活

    李四川︰聯開宅當社宅 有適法問題

    2025/05/12 05:30

    〔記者何玉華／台北報導〕台北市捷運局長鄭德發指出，前台北市長柯文哲將聯開宅轉作社會住宅使用，因地段方便、租金偏高，超過社會住宅要照顧的族群所能負擔，市府再以住宅基金墊付補助給捷運局的土開基金，被審計處糾正；副市長李四川也曾說明，社宅確實不足，但把聯開宅當社宅會有法律面的問題，就算要以住宅基金價購來當社宅，必須以市價購買，划不划得來需要釐清。

    住宅基金補助土開基金 柯遭糾正

    李四川以「抵費地」（地主以重劃區內的建築用地，抵付政府開發負擔的各種費用）比喻聯開宅的處分，政府為了要平衡支出，可以出售抵費地；當申請中央政府補助捷運建設時，地方政府必須先提出自償（還債）能力，包括與建商、地主的聯合開發案（聯開宅）能賣多少？賺多少？達到中央認可的自償率，才能獲得補助。

    捷運局︰蓋捷運欠千億 須加速還

    李四川說，社宅確實不足，但要把聯開宅當作社宅，會有法律面的問題；柯文哲將聯開宅當社宅，租金便宜，違反聯開宅用意，又用住宅基金補貼，才造成審計處糾正。有議員建議拿住宅基金價購來當社宅，雖說是「左手換右手」，但必須按市價購買，划不划得來，必須再釐清。

    鄭德發表示，截至去年底，已營運的捷運路網待償金額超過三四八億元，加上接著的信義線東延段、萬大一期，還有南北環、東環段，在二○三三年前，待償金額將超過一千億元，加計借款約二％的利息，將侵蝕到常態的年度預算編列，「已是不得不面對的高額債務」，才會提出聯開宅租售自治條例修正，充裕土開基金。

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