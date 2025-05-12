北市民眾黨議員反對賣聯開宅 遭疑打臉柯文哲

台北市捷運局擬出售民間共同開發分回的聯開宅，去年底提案修正相關條例，引發民間團體及在野議員批評帶頭炒房。 （記者何玉華攝）

2025/05/12 05:30

柯僅推1波聯開社宅 曾有意出售遭質疑作罷 蔣萬安重提

〔記者何玉華／台北報導〕前台北市長柯文哲上任不久，推出聯開宅做社會住宅政策，首波釋出五七○戶，不到兩年柯自認決策錯誤，發現聯開宅地點好、價位不便宜，把月租三萬元以上聯開宅當社宅「才是頭殼壞掉」、「乾脆分期繳房貸」，政策因此未再推進，租約到期者均不再續租也未再釋出，當年首波聯開宅社宅如今租約陸續到期，僅剩卅三戶，台北市長蔣萬安重提聯開宅出售，卻受到民眾黨議員反對，形同打臉柯文哲。對此，捷運局長鄭德發表示，考量現租戶權益，兩房以下將暫時維持出租給青年，其他房型則停止續做社宅，新分回聯開宅將辦理出售，等同不採用聯開社宅政策。

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首波僅剩33戶 捷運局提案修法

捷運局去年底提出「台北市大眾捷運系統土地開發公有不動產自治條例」（租售自治條例）第五條修正草案，就單一戶別總值未達一億元，或出租收益率偏低的不動產，經主管機關同意後辦理標售，免逐案提報處分案送市議會審議。多個民間團體及民眾黨議員黃瀞瑩、林珍羽和張志豪，民進黨議員簡舒培及林亮君、社會民主黨議員苗博雅共同召開記者會反對，質疑規避議會監督、帶頭炒房，要求市府主動撤案。

民團、議員質疑炒房 蔣市府撤案

鄭德發指出，當年釋出的聯開宅，租期九年，目前僅剩新北市捷運大橋頭站、台北橋站、蘆洲站等處共卅三戶，租約到期後都將收回；為尊重議會監督權撤回修法草案，依大眾捷運法授權及保障現租戶考量，現有出租兩房以下住宅暫保留出租，其餘房型或商辦再評估。今年以後分回的聯開宅，將以基地為單位，分上、下半年彙整提送議會同意後出售。

捷運局︰2房以下保留出租青年

柯文哲初上任提出聯開宅當公共住宅政策不到兩年，就認知到有戰略上的錯誤，把月租三萬元以上聯開宅當社會住宅「才是頭殼壞掉」、「乾脆分期繳房貸」，有意「轉租為售」，當時也受到在野議員質疑而作罷；如今，蔣萬安再提聯開宅出售，卻遭到民眾黨議員反對，形同打臉柯文哲。

民眾黨︰全面拋售 將影響市場

黃瀞瑩表示，沒有打臉的問題，當年柯文哲提出想法，經內部討論後仍維持「只租不售」；何況現在並非要求將聯開宅當社宅，而是目前出租率高，顯示有市場需求，且若全面拋售，將影響市場。

張志豪表示，他和民眾黨議員反對的是，捷運局原規劃可不經由議會同意即可出售，反對跳過議會監督來出售聯開宅，也要求聯開宅的開發、興建、運作與租售，都要整體考量公共利益與居住正義的精神，避免落入營利的思維而忽略公共利益。

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