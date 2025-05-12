高市府將接管澄清湖 優化行人步道

高雄市長陳其邁昨與局處首長前往澄清湖雨中健行並視察現況，未來接管後將進行優化改善工程。 （高雄市府提供）

2025/05/12 05:30

〔記者許麗娟、葛祐豪／高雄報導〕由自來水公司維護管理的澄清湖風景區，今年有望改由高雄市政府接管，市長陳其邁昨早率領市府團隊前往園區健行，實地勘查園區步道系統，將視現況及未來需求，分階段推動優化工程，初步將全面優化步道與交通動線。

由於自來水公司人力及預算有限，高市府將接管澄清湖風景區，並整合澄清湖及周遭的圓山綠地、鳥松濕地、高雄高爾夫球場、雙湖公園等，打造「中高雄」最大的水綠遊憩公園，目前園區整體規劃都尚在草案討論中。

請繼續往下閱讀...

打造中高雄最大的水綠遊憩公園

接管後將延續並維持自來水公司對澄清湖水資源的專業規劃及管理，由於澄清湖園區整體大致上是山坡地範圍，市府接管後會更著重於山坡地的維護保育，水庫水域還是由原自來水公司維管；加上市府針對澄清湖高爾夫球場進行出流管制後，可避免受污染水體進入湖區，對於進入水庫的水質更有保障。

公園處強調，為方便民眾進入澄清湖園區，日後以行人免費為原則，園區交通動線仍維持原管制強度，並未全面開放。

陳其邁指出，澄清湖擁有豐富自然景觀與生態資源，深受市民及外縣市民眾喜愛，為營造友善安全、低碳永續的人本空間，市府規劃導入「行人優先區」理念，全面優化步道與交通動線，成為低碳人本樂活園區。

三大原則 減少園區內過境車流

交通局表示，為兼顧遊憩品質與環境永續，將以「分流、降速、減量」三大原則，完善園區內交通規劃。「分流」方面，透過優化步道系統，實現人車分流，提升行走安全性；「降速」措施將把園區車速降至每小時廿公里，保障行人與自行車族群的使用權益；「減量」則透過停車場外移與交通管制，減少園區內過境車流，降低碳排放與噪音干擾。

高市府強調，優化工程預計分階段推動，將廣泛蒐集市民意見，並結合智慧交通與綠色基礎建設，打造兼具生態保育、休閒旅遊與低碳運輸功能的示範園區，成為高雄永續城市的重要亮點。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法