屏東物產館主題日 打造母親節花卉

屏東農業物產館現場備有花卉，供民眾挑選並製作成花束。（記者羅欣貞攝）

2025/05/12 05:30

〔記者羅欣貞、陳彥廷／屏東報導〕為活絡屏東農業物產館，屏東縣政府規劃「屏東農業物產館產業推廣行銷活動」，本月起至十一月，每月第二週假日於館前廣場舉辦主題市集，網羅屏東各季節代表性農產與農創品牌，物產館二樓每月也推出主題農業特展，昨天是母親節，縣長周春米到場挑選花材與花藝老師一同製作母親節花束，行銷屏東在地花卉。

周春米製作花束 行銷在地花卉

屏東物產館本月主題展為「屏東花卉生活美學展」，縣長周春米昨天前往展區感受各式花藝布置所帶來的美學氛圍。她表示，屏東是孕育花卉的重要產地，除蘭花產量高，鹽埔、長治等也孕育文心蘭、火鶴等各類花品，透過屏東物產館展出，讓民眾看到屏東花卉精采的成果。

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主題市集 匯集各季節代表性農產

昨天的主題市集匯集屏東各季節代表性農產與農創品牌，吸引參觀人潮，物產館二樓的屏東花卉生活美學展，展至五月十八日（週一、二休館），以花卉布置增添生活空間美學，分為漁港市場、傳統中藥行、香水工坊和未來花店等四大主題展區，相當有看頭，適逢母親節，不少民眾到場挑選喜歡的花材DIY綁成花束，送給媽媽表達感恩心意。

縣府農業處表示，希望透過活動強化物產館空間使用率，建立品牌黏著度，培養「每月來物產館」的消費習慣；未來也將持續優化場域機能與活動內容，讓結合味覺、視覺與情感的農業饗宴，能提升縣民對在地農業的認同與支持。

東港黑鮪魚豐收 湧進大批人潮

此外，屏東黑鮪魚文化觀光季正熱鬧展開，連日來東港黑鮪魚捕獲量大增。許多民眾為慶祝母親節，帶著媽媽到東港嚐鮮，東港知名海產街光復路與華僑市場內的黑鮪魚專賣區湧進大批消費人潮，氣氛熱鬧。

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