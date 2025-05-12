〈海洋文化領航–南島國際交流活動〉帛琉無動力船抵台東 分享造舟文化

密克羅尼西亞的大師級領航員Sesario Sewralur強調仰賴星象等自然元素進行航行。 （記者劉人瑋攝）

2025/05/12 05:30

〔記者劉人瑋／台東報導〕來自帛琉的無動力船Alingano Maisu號仿古人航行至台東，昨縣政府舉辦「海洋文化領航｜南島國際交流活動」造舟文化分享會。船員最麻煩的還是擔心遇上中共船艦，行前還曾有人送來其他與中共交好國旗以避威迫。但計畫主持人兼領隊張也海．夏曼說，本是以帛琉名義出航，因怕中共威迫而改「這太荒謬了！」不改。

台灣導演張也海．夏曼，以拍攝《尋路航海》經驗分享原民造舟歷程與智慧，深入了解原住民族與海洋深厚的情感連結。他也說，一船人都有航海經驗，有情緒低潮，眾人即一同面對並將其疏導再尋解法，例如主帆因風暴斷裂、毀損，全船漂流卅多小時，或進入無風帶進退不得，或遇大雨根本看不到星星難分方向，一切只能控制情緒冷靜面對。

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部落友人則好奇問，有沒有遇到「共匪」。張也海．夏曼說，這問題連密克羅尼西亞航海協事前也想過，對方出於善意贈一面其聯邦旗幟，若遇上中共船艦，可藉由與中共交好份上，放其通過，但自己覺得「這太荒謬了」，本代表帛琉出航就本初心抵達才婉拒。途中巧遇六艦皆為美菲聯合軍演，亦是一路無事。最後返回台東的船上，懸掛的即是青天白日滿地紅國旗與帛琉旗幟。

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