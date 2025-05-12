菜販劉瑞珍自費送康乃馨 ６年不間斷

劉瑞珍歡喜送花，祝福在鄉村的媽媽們母親節快樂。（民眾周顥承提供）

2025/05/12 05:30

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東關山鎮零售市場，每到母親節總有人逢人送康乃馨，原來是菜販劉瑞珍自費送出，初心並非是「促銷」。她說，許多老媽媽留守家鄉，過節不見子女，自己感念為母辛苦，希望媽媽們能在此日受到體貼、過個好節。

劉瑞珍的攤上擺著常見的鮮菜，有時也出現自家檸檬與青竹筍，等客人一結完帳，劉瑞珍立即遞上一朵康乃馨，有時她隨機遇到年長婦女也即遞上，遇到未婚或是男性的顧客，劉瑞珍則是提醒回去送給媽媽、老婆「借花送佛」。

請繼續往下閱讀...

由於住在池上鄉振興村，劉瑞珍工作日都要早早到關山鎮擺攤。她表示，媽媽和婆婆都已經不在，自己也是為母方知女性的辛苦，況且住在鄉下皆能見到年長夫妻或是老媽媽獨守家中，在都市的兒女也不見得能在此時返鄉，自己也為其感到失落，因此才請熟識的攤商從台南產地低價購花，幫離鄉的孩子們為老媽媽加油打氣，說聲「母親節快樂」。

連續六年不間斷送康乃馨花祝賀母親節，劉瑞珍在疫情期亦不中斷，雖然賣菜的利潤不高。

她說，既然開始送花就不要有中斷的一年，願在鄉下遠離子女的媽媽們年年都能知道，不會有人忘記她們在家鄉的努力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法