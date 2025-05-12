《新竹》解學區壓力 竹縣編18億建校舍

竹北市文興國中校舍預計明年上半年完成。（記者廖雪茹攝）

2025/05/12 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕因應竹北市、竹東鎮及湖口鄉人口成長所帶來的學區壓力，特別是竹北東區每年面臨學生超額轉介問題，新竹縣政府分年編列預算推動校舍新建計畫，繼去年度投入經費總計八億八一四九萬元，今年度再編列十八億五八八萬餘元，包括文興國小、文興國中、竹北實驗高中、二重國中擴建，以及湖口高中遷建計畫，滿足學生就近入學的需求。

文興國中明年上半年完工

教育局表示，竹北市文興國中校舍興建總經費十二億餘元，縣府自籌八．四億，去年八月先行招收第一屆七班新生，全區校舍工程預計明年上半年完成；文興國小校舍興建斥資十四．八億餘元，縣府自籌十一．三億餘元，本學年度預計招收第一屆四班新生。縣立竹北實驗高中興建經費六．七億餘元，本月辦理工程發包中，預計下學年度招收第一屆新生四班。

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教育局表示，縣府自籌三．九億擴建竹東鎮二重國中校舍，先租用都市計劃科學園區三期內未徵收學校用地約○．四公頃擴建，將新建兩棟建物，有國際會議廳與圖書館、廚房與餐廳以及地下室車位，預計明年四月完工，將新增卅間教室，增加九個班級。

湖口高中遷校一期校舍今年完工

另外，縣立湖口高中遷校工程總預算將近五．九五億元，一期校舍興建工程預計今年完工；二期工程規劃興建教學大樓一棟、體育館、宿舍及餐廳等，預計後年六月竣工，全校將有五十多間教室，屆時除了原有的普通科和體育班及商經科外，本學年增辦AI資訊科技特色實驗班，下學年增設電機與電子群及設計群科。

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