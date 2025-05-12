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    《桃園》南崁都計變更核定 國道一號甲線明年動工

    國道一號甲線路線圖

    國道一號甲線路線圖

    2025/05/12 05:30

    預計5月中旬公告實施 讓高公局取得用地 是該線關鍵拼圖

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕交通部高速公路局規劃新建國道一號甲線，西起台六十一線快速道路，東至國一桃園交流道北側，全長約十一公里。桃市政府都市發展局表示，配合國一甲線新建工程，市府協助林口、南崁地區路線都市計畫變更，繼林口地區後，南崁地區預計五月中旬公告實施，讓高公局可著手取得用地，預計二○二六年開始動工，二○二八年九月完工通車。

    全長11公里 2028年9月完工通車

    都發局表示，國一甲都市計畫變更案為高公局提出，以因應桃園機場拓建第三跑道、第三航廈及桃園航空城衍生出的旅運需求，並分擔長期以來國道南崁段、林口段壅塞問題；國一甲線沿途行經包括非都市土地、桃園國際機場園區及附近地區特定區、南崁地區都市計畫及林口特定區計畫，其中，林口特定區計畫內的路線，已於五月五日公告實施，南崁都市計畫區內地段於五月六日甫經內政部核定，預計五月中旬公告實施。

    都發局表示，國一甲線南崁段都市計畫核定變更，是國一甲線關鍵的一塊拼圖，讓重大建設可以推進，公告後高公局即可開始進行用地取得，進入實質開發階段，預計二○二六年開始動工，力拚二○二八年九月完工通車。

    設4處交流道 紓解林口、南崁塞車

    國一甲線西起台六十一線、鄰近大園竹圍漁港，東邊終點銜接至國道一號，匯入國一約四十七．一公里處，全線有七十七％為高架路段、十五％為隧道，高公局規劃設置國一系統交流道、桃三交流道、桃五交流道與機場聯絡道、台六十一系統交流道等四處交流道，串聯開發中的桃園航空城，同時增加航空城自由貿易港區及機場客、貨運園區貨物聯外選擇，分擔國道、周邊各級道路的交通壓力，尤其國一林口、南崁路段，每逢上下班尖峰時間塞車問題嚴重。

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