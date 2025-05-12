《苗栗》10天9夜進香落幕 白沙屯媽祖回宮

信眾高喊「進喔！進喔！」聲下，白沙屯媽祖被迎上8人抬大轎。 （白沙屯媽祖網路電視台提供）

2025/05/12 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖昨天下午三點四十五分在信眾夾道高呼「進喔！進喔！」歡迎下，三進三退衝入大殿安座，圓滿完成今年南下雲林縣北港鎮朝天宮進香十天九夜的徒步長征。廟方也將待五月廿二日「開爐」後，才會掀開神房紅幔，讓白沙屯媽祖再展聖顏；今天則有遊庄遶境，將由「二媽」代勞巡行白沙屯地區各庄頭與大街小巷，護祐四境平安。

5/22凌晨開爐掀神房紅幔

白沙屯媽祖今年進香之旅，於一日深夜登轎後出發，四日在北港朝天宮完成進火儀式回鑾，十日返回苗栗縣境，駐駕通霄鎮公所一晚，昨早起駕北行於台一線秋茂園對面空地，將進香長征的四人抬輕轎「粉紅超跑」，換乘為莊嚴華麗的八人抬大轎，持續帶領香燈腳朝拱天宮前行，人潮將台一線全線擠得水洩不通。

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昨天午後，拱天宮周邊通道被隨行的香燈腳以及各地湧入的信眾、陣頭擠得寸步難行。下午三點半許，自朝天宮刈火帶回百年不滅香火的香擔、頭旗等進香前鋒部隊先行入廟，下午三點四十五分，白沙屯媽祖大轎也在眾人夾道高喊「進喔！進喔！」聲中，三進三退後衝入大殿；工作人員隨即關上廟門，將媽祖神尊請出大轎，恭迎進入神房內的神龕安座，此時神房紅幔同步放下。

拱天宮指出，媽祖回宮後，將於五月廿二日凌晨零點四十分開爐後，才會打開神房紅幔，讓媽祖再度展現在信眾面前；期間媽祖在神房內接受刈火取回香火靈氣薰染。

白沙屯媽祖回宮進行換轎儀式，人潮將台一線擠得水洩不通，場面壯觀。 （白沙屯媽祖網路電視台提供）

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