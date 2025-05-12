六腳地方創生 青年藝術家駐村

「1、2，3、4，5、六」創作展，展出不同領域駐村藝術家的作品。（記者蔡宗勳攝）

2025/05/12 05:30

走訪全鄉25個村落 記錄人文風土 展期至7月4日

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕由本地及外地青年組成的創生團隊，最近來到人口外流、老化嚴重的嘉義縣六腳鄉進行為期一個月駐地創作，他們用機車或雙腳走遍全鄉廿五個村落，再以擅長媒材創作出對六腳的想像。「嘉義味─釀造平台」駐村創作計畫成果藝術展正於成豐社區講堂（原成豐碾米廠）展出，讓觀展鄉親透過年輕人視角，重新感受對土地的情感。

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從年輕人視角 展現對土地情感

此計畫由縣府文化觀光局補助，展覽又名「1、2，3、4，5、六」創作展，前晚舉行開幕儀式，縣長翁章梁等人到場參與。創生團隊成員曾聖翔、黃嘉宏、林鴻易、劉鴻宇、李家東逐一分享創作故事，他們以影像、木質、金屬、聲音、視覺圖像五種創作方式呈現六腳鄉人文風情，現場獲熱烈回響，展期至七月四日。

回鄉青年曾聖翔說，經由此計畫，讓他更深入認識家鄉六腳，團隊以蒜頭村春葵書店為基地，串聯路線走讀地方風土、文化踏查，以機車雙載或行腳巡禮全鄉，透過廟埕定錨、逛雜貨店、泡茶等方式與鄉親互動，過程中累積創作靈感，進而感受六腳這片土地魅力。

李家東說，此次與曾聖翔合作創作的作品分成「空」、「眼神」、「光」三個主題，曾聖翔負責影像，他譜上音樂，透過取樣機與電子合成器進行創作，取樣機處理實際的聲音素材，電子合成器則捏塑出想像中的音色。

黃嘉宏說，在巷弄與長輩喝茶閒聊，在柑仔店與店頭家交流地方資訊，這些過程讓人更加喜愛這塊土地；同時透過靜態攝影，將地景樣貌留影紀錄，好比一個外地人，進入一村又一村的視覺接收過程，再透過攝影照片結合策展的鋪排來呈現。

成豐社區講堂執行長張玉美說，藝術家為六腳鄉帶進藝文氣息，展覽在成豐社區講堂舉行，也賦予老屋文化精神價值。

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