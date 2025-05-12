《二崙鄉志》 獲耆老提供清代珍貴史料

二崙鄉志編纂，日前召開4場耆老座談會，獲得許多珍貴歷史資料。（臺陽文史研究學會提供）

2025/05/12 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣政府四年前啟動編纂《雲林縣志》，今年將進入期末審查，預計明年正式出版。此外，縣府前年起，補助十四個鄉鎮展開鄉鎮志編纂及續修，其中，二崙鄉獲得許多無償提供的珍貴歷史照片與文物線索，包括清代武官李朝華參與平定戴潮春之亂的相關史料。

縣府文觀處長陳璧君表示，《雲林縣志》合計十一卷卅四篇，由國內大專院校共四十五名學者、教授組成纂修團隊撰稿，預計完成七一○萬字，今年七月將進入期末審查，預計明年出版。

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在十四個鄉鎮志編纂及續修方面，其中，二崙鄉公所委託臺陽文史研究學會協助編纂《二崙鄉志》，日前該團隊進行耆老座談會，當地長輩分享人生故事外，更提供許多珍貴資料，包括大義村長李育旺、湳仔村長廖世恭贈予村史相關書籍，義庄村長李春生贈予庄內廖氏族譜。

李育旺提供清代武官李朝華參與平定戴潮春之亂的史料，李也提及在鄉村喪事場合中主事的香茶人（Gam-Chai），這個幾乎已快要失傳的語彙，李被庄內視為末代香茶人。

臺陽文史研究學會說，《二崙鄉志》將進入期初報告，預計明年底出版，鄉內耆老、民眾所提供資料十分珍貴，將融入編纂。

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