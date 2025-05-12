養雞場悄復工 崙背大有村要求協商

業者在崙背鄉大有村新建養雞場，當地居民強烈反對。（記者李文德攝）

2025/05/12 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣崙背鄉大有村上百位鄉親昨天拉白布條抗議已停工兩年多的一座新建養雞場近日復工，要求公所收回復工核可及縣府撤銷許可。鄉長李泓儀表示，將要求業者停工，直到取得鄉親同意後方能復工；縣府農業處表示，該案依規定核准畜牧設施容許使用，並經當地公所核發建築執照，呼籲雙方理性協調，化解歧見。

農業處：依規定核准 盼雙方化解歧見

該業者回應，養雞場自申請開始，皆按縣府與公所相關流程辦理，也配合鄉親意見停工兩年，此期間與鄉親協調，並取得共識，現仍有鄉親有疑慮，將持續溝通，近日將召開協調會，向鄉親說明。

請繼續往下閱讀...

近百位村民組成自救會，昨上午冒雨到庄內南側的養雞場工地，高舉寫著「拒絕雞場」、「反對雞舍」、「反對雞場設立」等白布條，高喊「反對危害大有村環境」等口號，強烈表達不滿心聲。

自救會代表李健維表示，三年前業者要在庄內南側新建近○．六公頃養雞場，鄉親已表達拒絕立場，甚至到場抗議，當年業者亦同意停工，待取得鄉親同意才會申請復工，豈料近日養雞場又動工了，大門還張貼公所上月底核發復工公文，並指已與鄉親二次協調取得共識。

崙背鄉代梁献東說，多數鄉親根本不知業者開協調會，且都強烈表達反對立場，公所應立即收回復工核可。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法