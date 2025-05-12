下林玉聖宮翻修 打造千萬級神龕

立體雕塑門神秦叔寶、尉遲恭。（記者王姝琇攝）

2025/05/12 05:30

龍柱、門神、神案等均用有「帝王木」 之稱的金絲楠木 金碧輝煌

〔記者王姝琇／台南報導〕主祀廣澤尊王的下林玉聖宮採用金絲楠木翻修廟體，打造出逾千萬神龕、門神等，金碧輝煌，其中浮雕門神未做防護，主委蔡國輝強調，金絲楠木不怕香火燻黑，且越摸越有光澤。

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六扇浮雕門神 越摸越現出光澤

玉聖宮源起自信眾郭雨水為求平安橫渡黑水溝，由福建詩山鳳山寺恭請保安廣澤尊王金身前來台灣打拚，並祀於郭家宗祠，輾轉於一九四○年領旨「玉聖宮」，採乩行醫濟世聲名遠播，二○○四年重新啟建。

玉聖宮廟體多處木材損壞遂決議翻修，並全面採用有「帝王木」之稱的金絲楠木打造，呈現出全國僅有，以金絲楠木打造的神龕、壁龍、龍柱、門神、上下桌、神案、桌裙。

不怕香火燻 未做壓克力防護

特別的是，玉聖宮的浮雕六扇門神以一體成形的金絲楠木雕塑而成，整塊全木沒有拼接，中門為門神秦叔寶、尉遲恭，邊門為廿四節氣門神，氣勢磅礡。不僅如此，不同於其他宮廟立體浮雕門神設計，繽紛彩繪再加上壓克力罩保護，玉聖宮的六扇門神以原木色呈現，還大膽「沒有罩」。

蔡國輝說，金絲楠木是特有珍貴木材，質地硬且不怕蟲蛀及潮濕，很適合台灣天氣，自然釋出優雅淡香氣味，讓人心曠神怡；門神未做壓克力防護，也是因為金絲楠木不怕香火燻，就算民眾用手摸都沒關係，而且會越摸越現出光澤，打上燈光透出自然木色澤與水波紋路，更是美不勝收。

竣工後 吸引其他宮廟交流取經

此外，神龕則採數以千計的零組件，先雕好局部後再現地拼裝，搭配兩對氣勢磅礡的手雕龍柱，神龕牆面也以金絲楠木立體雕作打造龍蟒、麒麟和丹鳳圖樣，替代傳統彩繪。蔡國輝笑說，金絲楠木真的「很硬」，光是一座桌裙就讓老師傅損壞六把刀，歷時六個月完成，門神則超過兩年。

蔡國輝說，翻修廟體金絲楠木取材耗資超過千萬元，由在地老師傅純手工打造，此次決定以金絲楠木為選材，更是期許玉聖宮能與金絲楠木質地相同，傳承萬年久遠。竣工後也吸引其他宮廟人員前來交流取經，包括想以金絲楠木打造神明金身、廟印、神案、桌裙等詢問度特別高。

台南市下林玉聖宮神龕牆面以金絲楠木立體雕作打造龍蟒圖樣，替代傳統彩繪。（記者王姝琇攝）

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