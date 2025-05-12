排氣管不合格 新北4個月取締9千件

新北市警方及環保局執行「靖音專案」聯合稽查，取締改裝車。（淡水警分局提供）

2025/05/12 05:30

改裝車噪音嚴重擾民 警、環局持續執行「靖音專案」稽查

〔記者羅國嘉／新北報導〕噪音車擾民問題日益嚴重，主要來自排氣管改裝，雖然新北市府透過聯合稽查取締違規，但許多駕駛人檢驗完成後又私下改裝，民眾被吵得睡不著覺，投訴無門。市府表示，今年一至四月已取締違規改裝車輛四五一三件、攔檢未經審（檢）驗合格排氣管共八九九二件，將持續推動「靖音專案」，並召開專案會議加強防制。

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民代籲加強熱區巡邏 加重處分帶頭者

新北市議員陳偉杰指出，深夜「炸街」行為潛藏重大公共安全風險，也是對公權力的挑釁，對於「查就安靜、沒查就死灰復燃」情況，市府應加強勤務安排，針對高風險時段與路段，建立預警與重點巡邏制度，並強化對帶頭飆車者的追溯與加重處分，例如採拖吊、吊扣牌照及責任移轉登記等機制。

根據統計，新北市警察局、環保局今年一至四月共規劃一○八場「靖音專案」聯合稽查，取締違規改裝車輛設備共四五一三件、攔檢未經審（檢）驗合格排氣管通報總計八九九二件。

在改裝車噪音方面，陳偉杰表示，雖然新北市改裝排氣管認證完成率達九十九％，但路上仍常有飆車族呼嘯而過、擾人清夢，顯見「排氣管檢驗」與「駕駛人實際使用」根本脫節，推測可能是駕駛人完成檢驗後，又私下改裝排氣管，影響執法效能，建議建立高效率聯防機制，依據熱區資料進行定點或移動式攔檢。

警察局長廖訓誠說，警方透過網路監控成功掌握飆車行動，並即時查緝，未來將持續配合實地攔查，加強防制行動。另與環保局規劃執行「靖音專案」聯合稽查，並和監理單位研議強化作為。

部分駕駛人檢驗合格後又私下改裝

環保局副局長朱益君說明，汽、機車噪音除排氣管改裝，也與行車速度相關，即使改裝排氣管已認證合格，因行車速度不同仍可能產生噪音，凸顯排氣管認證與實際使用的落差，將持續推動靖音專案解決噪音困擾。

據統計，蘆洲警分局一至五月針對八里區噪音車累計通報一五三四件。蘆洲警分局則請環保局在八里區龍米路一段道路不定時設置移動式噪音分貝偵測機，並由轄區龍源派出所、交通分隊每日深夜十二點至清晨六點，執行防制危險駕車及攔查取締改裝噪音車勤務。

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