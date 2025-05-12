宜蘭綠博閉幕 童玩節7/5登場

宜蘭綠博閉幕，創造超過四．三億元觀光經濟效益。（宜縣府提供）

2025/05/12 05:30

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭綠色博覽會昨天閉幕），活動四十四天吸引近四十萬人次入園，創造超過四．三億元觀光經濟效益。綠博結束後，將由宜蘭國際童玩藝術節接棒，今年邁入卅年的童玩節，將於七月五日在冬山河親水公園登場。

今年40萬人次入園 較去年減少10％

綠博閉幕式上，由蘭陽舞蹈團表演童玩節主題「童心無限，童玩三十」舞蹈，並播放歷任宜蘭縣長祝福童玩節卅週年生日快樂影片。本屆童玩節活動期間為七月五日至八月十七日，預售票已開賣，相關訊息可上官網查詢。

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去年綠博遊客數四十三萬三千多人，今年減少十％，活動策展人許名輝分析，清明連假第二天、四月四日發生遊園電動小火車事故，隔天休園檢測設施，加上假日雨天數比往年多，成為入園人數減少的二大主因。

宜蘭縣政府指出，根據佛光大學民調中心調查顯示，遊客對本屆綠博在環境永續教育的滿意度，從九十一．四％提升到九十二％，明年會再度造訪比率，從九十五％上升到九十六．五％，初估為宜蘭縣引入超過四．三億元的觀光旅宿餐飲與周邊經濟效益。

昨天適逢母親節，蘭陽舞蹈團演出「繁星點點魯冰花」劇目，詮釋母親的堅韌與無私，代理縣長林茂盛向在場女性贈送康乃馨，祝福佳節愉快。

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