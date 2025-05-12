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    八卦山賞蝶 小朋友挑戰高空繩索

    美麗的紫斑蝶在葉片上停留，翅膀花紋清晰可見，讓人看了心情變美麗。（記者張聰秋攝）

    美麗的紫斑蝶在葉片上停留，翅膀花紋清晰可見，讓人看了心情變美麗。（記者張聰秋攝）

    2025/05/12 05:30

    〔記者張聰秋／彰化報導〕美麗的紫斑蝶來了！昨天母親節，彰化縣政府在成功營區綠色環境學習營地舉辦「喜迎斑蝶到我家」活動，吸引許多親子冒雨參加，小朋友親眼看到成群飛舞的紫斑蝶，興奮地大喊「好可愛」、「好漂亮」，並在舞台上獻上康乃馨，跟著縣長王惠美齊聲喊出「媽媽我愛您」、「母親節快樂」，氣氛溫馨。

    八卦山自然資源豐富，每年春夏交替，紫斑蝶從南部遷徙至此棲息。縣府以「淨零環保．永續美好」為主題規劃賞蝶活動，安排蝴蝶生態導覽、環境教育攤位、食農體驗與生態闖關等內容，讓大人小孩在玩樂中學習環保知識。

    除了賞蝶，小朋友還戴上安全帽挑戰高空繩索，努力往上攀爬，玩得不亦樂乎。許多媽媽表示，很開心能和孩子們在母親節一起參加活動，即便下雨也覺得特別有意義。

    活動一大亮點是，只要攜帶損壞家電到場，就能兌換野餐墊和美食券，這些回收品將由陝西國小的電器維修班修復，再轉贈給弱勢家庭，讓環保與愛心結合。

    王惠美表示，看見孩子們不畏風雨，開心參與體驗活動，臉上滿是笑容，讓今年的賞蝶活動更有節日氣氛。

    小朋友戴上安全帽挑戰繩索攀爬，現場驚呼聲與加油聲不斷。（記者張聰秋攝）

    小朋友戴上安全帽挑戰繩索攀爬，現場驚呼聲與加油聲不斷。（記者張聰秋攝）

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