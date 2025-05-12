埔里「三鐵共存」文物 下雨沖刷重見天日

文史工作者潘樵在眉溪溪床發現包覆鐵軌殘件的水泥塊。（潘樵提供）

2025/05/12 05:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕埔里地區在日治時期有電車、火車及輕便車等三種鐵道，形成「三鐵共存」的特殊景象，當年鐵道舊橋墩相繼在八七水災和八一水災被埋，僅留存八座，第八座橋墩殘塊去年三月才被挖出，因續留原地又被土石覆蓋，近日下雨沖刷土石，讓水泥殘塊露出，文史工作者潘樵呼籲文化相關單位能重視這些文物。

日治時期有電車、火車及輕便車三種鐵道

文史工作者潘樵指出，日治時期埔里地區就有電車、火車及輕便車，依據一九三一年十一月廿三日《臺灣日日新報》的報導，埔里地區的鐵道長度及運輸量都高居台灣第一，埔里因為擁有豐富而且精彩的鐵道文化，在鐵道文化史中，是一個不能被忽略的地方。

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第八座橋墩殘塊 去年出土又被土石覆蓋

潘樵表示，據地方耆老描述，當年跨越眉溪的火車鐵道橋樑大約有廿座橋墩，在八一水災之後僅存七座在南側的溪床上，去年三月水利署第三河川局在埔里鎮眉溪疏濬時，在溪床中挖出一座水泥構造物，確認是鐵道水泥橋墩，應是留存的第八座橋墩，該橋墩水泥殘塊未移走，經一年已再被土石覆蓋。

近日梅雨來襲，雨水沖刷眉溪溪床，意外發現在舊橋墩的北側溪床上，出現五件水泥殘塊，有的內含鋼筋，有的包覆鐵軌，明顯是當年火車鐵道舊橋墩的殘件。從歷史文化的角度來審視，這些都是極為文珍貴的文物，希望文資等相關單位能予以重視。

從舊照片中可看到火車鐵道跨越眉溪的樣貌。（潘樵提供）

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