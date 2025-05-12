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    首頁　>　生活

    汽車停車格不足 中市議員推2新制

    2025/05/12 05:30

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕目前台中市登記汽車數約一一九萬輛，民進黨市議員施志昌指出，台中市汽車數不斷成長，但是目前公有的停車格只有三十六萬餘格，根本不敷需求，市府應從「需求調節」的角度出發，推動如國外的「停車積分制度」與「浮動停車費率制度」兩大新制，引導市民行為轉變，多搭乘大眾運輸系統。

    建議實施積分制及浮動費率制

    交通局表示，台中市公有停車格約三十六．八萬格，但公有停車場周轉率為三，可以供三倍的車輛停放；而市府已透過數位平台「台中通App」推出「台中幣」，鼓勵民眾搭乘大眾運輸、回收塑膠等，都能獲得台中幣，可到特約商店消費或折抵停車費，增加民眾搭乘大眾運輸的意願。

    議員施志昌表示，台中市汽車增速遠超過新建停車空間的速度，建議市府可參考新加坡、加州聖塔莫尼卡與英國倫敦等城市做法，試辦「停車積分制度」，透過點數與回饋鼓勵民眾減少開車、改搭大眾運輸。

    此外，對於熱門區域長期「一位難求」與冷門區位閒置並存的現象，施志昌認為可推動「浮動停車費率制度」，依據時段與地點的實際需求，彈性調整停車費用，台中可率先選定一中商圈、公益路與台中火車站周邊為試辦區，導入「尖峰時段費率上調、離峰時段下調」的智慧收費制度。

    交通局表示，目前正推動區區智慧停車計畫，將路外停車場剩餘車位介接台中交通網APP，以完整揭露車格資訊，未來持續檢討優化。

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