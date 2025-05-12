中市罷團規劃3階行動 催投同意票

為了達成安全門檻，即使昨天是母親節，「中二解顏」罷團仍冒雨在街頭連署。（罷團提供）

2025/05/12 05:30

中四擬展出行動影像 中五將站路口拉票 中六建置平台供發表議題

〔記者蘇金鳳、歐素美／台中報導〕台中市罷免國民黨立委的中四、中五、中六罷團日前已送出的二階罷免連署數，目前除靜待中市選委會的審核結果及繼續請志工協助其他選區的連署罷免外，正規劃三階段行動；中四將延續熱情，進行一階至二階行動的影像展覽、中五則是要上街頭拉票，衝三階投票過關，中六罷團表示，正在規劃中，預計未來朝向中市所有罷團針對大議題共同發表看法。

請繼續往下閱讀...

第二、三、八選區未達安全門檻

此外，第二、三、八選區未達安全門檻，需在四十天內完成補件，即使昨天是母親節，罷團還是冒著風雨外出連署；「中二解顏」罷團表示，原訂三九三六一份連署，達一三○％為安全門檻，為了好記，目前下修三七七七七份連署，約為一二五％，目前還缺約五千份連署，母親節雖消取了部分連署場次，但志工仍分別前往烏日及沙鹿區連署；「中三拒瓔」則表示，尚未統計連署份數；而「一罷擊臣」希望再增加三千份達到安全門檻。

母親節無休 志工冒著風雨擺攤

市區三個罷免團體已在五月五日送出二階連署書，依規定台中市選舉委員會在收到後四十天內要完成審查，審查完後二十至六十天內要進行投票。

中四罷團「展翅廢翔」、中五「斷健行動」、中六「敲羅行動」二階送交連署書達成率分別為一五八％、一四九．九％、一六九．三％，比率相當高，而目前三個罷團已進入第三階段投票的行動規劃中。

中四「廢翔行動」罷團表示，未來還有三階投票，審查時間長達四十天，因此一定要延續熱情，而中四從去年六月就展開罷免連署行動，因此將一階及二階志工辛苦們的連署的行動，透過影像在慧成宮進行展覽。

中五「斷健行動」罷團表示，由於罷免的成功在於三階投票，因此預計要在路口拉票，要呼籲民眾投下同意票。

中六「敲羅行動」罷團表示，目前正在規劃中，但預計成立罷團平台，罷團共同針對大議題發表看法，形成力量。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法