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晴時多雲

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    鋒面南移 今起到週四晴到多雲

    中央氣象署指出，這波鋒面逐漸往南向巴士海峽前進，今日白天各地就會陸續轉為穩定、晴到多雲的好天氣。 （資料照，記者方賓照攝）

    中央氣象署指出，這波鋒面逐漸往南向巴士海峽前進，今日白天各地就會陸續轉為穩定、晴到多雲的好天氣。 （資料照，記者方賓照攝）

    2025/05/12 05:30

    〔記者林志怡／台北報導〕昨天母親節，全台大雨下不停，但中央氣象署指出，這波鋒面逐漸往南向巴士海峽前進，今日白天各地就會陸續轉為穩定、晴到多雲的好天氣，週三後整體氣溫更可達卅度或以上，但週五、週六水氣增加，南部、大台北及宜蘭等地可能降雨。

    中央氣象署預報員劉沛滕說明，昨日滯留鋒面位於台灣南端並往西南方延伸，全台受到鋒面與周邊雲系影響，各地整日都出現較明顯降雨，尤其西半部及宜蘭地區雨勢較為明顯，但隨著鋒面進入巴士海峽，降雨也由北往南逐漸趨緩。

    北部降雨從昨晚起已逐漸緩和，今日白天起，中部、南部雨勢也會逐漸趨緩，全台將轉為穩定、晴到多雲的好天氣，但明起至週四期間，山區仍有零星午後降雨，且明天的東北角、週三及週四的台東和恆春半島也可能有零星降雨。

    週五、週六水氣再度增加

    不過，劉沛滕指出，週五、週六水氣再度增加，午後雷雨的雨區也將進一步擴大，除各地山區外，南部、大台北與宜蘭地區也可能有降雨發生。

    週三後氣溫可達30度

    氣溫方面，昨日受到降雨及鋒面後方的東北風影響，各地感受偏涼，但今日白天各地雨勢趨緩，氣溫普遍將回到廿五至廿六度，接下來也將逐日回升至較暖熱的狀態，週三後整體氣溫更可達卅度或以上，且持續至週五、週六。

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