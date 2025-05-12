復育櫻花鉤吻鮭 合歡溪更適宜／中研院研究 水溫較七家灣溪更低、水質更乾淨

中研院研究發現，櫻花鉤吻鮭最適合繁衍的棲地不是原棲息地七家灣溪，而是合歡溪。（沈聖峰提供、森田健太郎攝影）

2025/05/12 05:30

〔記者楊媛婷／台北報導〕有國寶魚之稱的「櫻花鉤吻鮭」，一般認為最佳復育地在原棲地七家灣溪，但中研院生物多樣性研究中心研究員沈聖峰團隊發現，水溫更低、水質更乾淨的合歡溪，更適合復育。

平均孵化率倍增達65％

櫻花鉤吻鮭過去面臨濫捕等問題，族群一度減少到僅剩二百多條，歷經卅年復育，已穩定成長到逾一．八萬條。為更了解最適棲地，沈聖峰團隊以二年野外研究櫻花鉤吻鮭生態，比較長期棲地七家灣溪與早期因濫捕致滅絕、近期開始復育的合歡溪，結果發現二○二一至二○二二年實地孵化實驗中，合歡溪華岡部落與步道區的平均孵化率高達六十五％，七家灣溪大多區段則僅約卅％至四十％，孵化表現相差幾近兩倍。

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沈聖峰表示，透過分析顯示，七家灣溪高水溫與高導電度條件對受精卵發育不利，反而合歡溪在冬季繁殖期的水溫更低、水質更乾淨，水中離子濃度明顯較低，更貼近櫻花鉤吻鮭卵對水質的嚴格要求。

沈聖峰說明，過去一直都以為有殘存野生櫻花鉤吻鮭的七家灣溪，是最適生存繁衍之處，但在中橫還沒開通、尚未有人類濫捕行為發生前，許多河川上游，包含合歡溪等，都普遍有櫻花鉤吻鮭大量族群的紀錄，而在各種毒魚、電魚等發生後，櫻花鉤吻鮭只是被逼進一個沒被這類行為掃過的角落，並不代表這處就是最適生長環境。

沈聖峰指出，該研究顯示瀕危物種復育不能僅停留在「從哪裡來就放回哪裡」，應思考該棲地是否可承載該物種完整世代的誕生與延續。另外，合歡溪雖更適合櫻花鉤吻鮭繁衍也投入復育，但正進行取水工程，須更注意工程對生態的衝擊，而研究也顯示七家灣溪可能存在潛在污染源，如旅遊農業等衍生的污水是否可能影響當地水質等，須更進一步確認潛在污染源並排除，讓當地環境達到最適櫻花鉤吻鮭生長繁衍環境。

相關研究發表在英國生態學會期刊「應用生態學刊」（Journal of Applied Ecology）。

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