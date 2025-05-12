還地於民！停辦十八年，行政院重啟公地放領，以宜蘭縣大南澳優先試辦，總面積八十公頃，圖為將辦理公地放領相關耕地。（民眾提供）

2025/05/12 05:30

政府為落實憲法143條「國家對於土地之分配與整理，應以扶植自耕農及自行使用土地人為原則」之土地政策，自1948年起，曾分3階段陸續辦理公地放領。

第1階段為1948年至1976年9月，面積13萬8千餘公頃，承領農戶達28萬6千餘戶，後來考量社經狀況有重大變遷，以及公地公用原則，不再辦理。

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第2階段是1989年的專案放領，因台中、南投農民陳情，承租林場為祖先耕作，二戰後被接收要求返還，以專案方式辦理台中縣、南投縣等多處土地放領，面積1萬1千餘公頃，承領農戶8千餘戶。

後因其他縣市農民持續遊行請願，行政院為平衡1976年9月24日以前，已承租而未及承領公有土地承租人之權益，在1994年11月23日公布實施「國有耕地放領實施辦法」，得按1990年公告現值為地價標準申請承領，並計畫在2003年12月底辦理完成。

但後來因921震災與桃芝颱風土石流重創台灣後，行政院全面檢討公地放領政策，從2002年到2008年陸續停辦各項公地放領迄今。

（整理：記者游明金）

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