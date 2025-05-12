為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    公地放領小檔案

    還地於民！停辦十八年，行政院重啟公地放領，以宜蘭縣大南澳優先試辦，總面積八十公頃，圖為將辦理公地放領相關耕地。（民眾提供）

    還地於民！停辦十八年，行政院重啟公地放領，以宜蘭縣大南澳優先試辦，總面積八十公頃，圖為將辦理公地放領相關耕地。（民眾提供）

    2025/05/12 05:30

    政府為落實憲法143條「國家對於土地之分配與整理，應以扶植自耕農及自行使用土地人為原則」之土地政策，自1948年起，曾分3階段陸續辦理公地放領。

    第1階段為1948年至1976年9月，面積13萬8千餘公頃，承領農戶達28萬6千餘戶，後來考量社經狀況有重大變遷，以及公地公用原則，不再辦理。

    第2階段是1989年的專案放領，因台中、南投農民陳情，承租林場為祖先耕作，二戰後被接收要求返還，以專案方式辦理台中縣、南投縣等多處土地放領，面積1萬1千餘公頃，承領農戶8千餘戶。

    後因其他縣市農民持續遊行請願，行政院為平衡1976年9月24日以前，已承租而未及承領公有土地承租人之權益，在1994年11月23日公布實施「國有耕地放領實施辦法」，得按1990年公告現值為地價標準申請承領，並計畫在2003年12月底辦理完成。

    但後來因921震災與桃芝颱風土石流重創台灣後，行政院全面檢討公地放領政策，從2002年到2008年陸續停辦各項公地放領迄今。

    （整理：記者游明金）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播