大南澳公地放領 蘇澳鎮長： 遲來的正義／攸關3、4百位農民土地正義 感謝政委陳金德協助突破重重難關

長期推動「還我土地」運動的朝陽里長李順義指出，大南澳歷史性一案，攸關土地正義，讓大南澳農民得以落地生根，重獲歸屬感。 （民眾提供）

2025/05/12 05:30

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣蘇澳鎮大南澳地區公地放領拍板定案，蘇澳鎮長李明哲指出，這件事懸宕四十年，遲來的土地正義依舊令人振奮。長期號召「還我土地」運動的朝陽里長李順義感慨說，這是歷史性的一案，攸關三、四百個農戶的土地正義，感謝行政院陳金德政委協助突破重重難關，讓大南澳農民得以落地生根，重獲歸屬感。

懸宕40年 3度向總統陳情

大南澳地區台拓地，在國民政府來台、宜蘭縣還是台北州所轄時，曾在台北辦理所有權公告登記，但大南澳農民根本不知道，最後土地被收歸國有，在歷次公地放領也都排除，早在四十年前，鐵路局鐵道工人陳鑑庭就發起「還我土地」運動，成立自救會串連全台抗爭。

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陳鑑庭過世後，由李順義接手推動，大南澳公地放領原本在二○○三年審議通過但後來停辦，他們曾三度向蔡英文總統陳情，也曾在陳金德陪同下到監察院陳情。

里長李順義：歷史性的一案

李順義說，公地放領講了幾十年，大南澳先民當年到此墾荒、務農，卻未能落地生根，隨著日人戰敗離台，土地被收歸國有，先民及其後輩只能以向政府承租方式，延續農地生產，租金一繳就是半世紀甚至更久。

李順義指出，大南澳公地放領攸關三、四百個農戶的土地正義，他們多次遠從大南澳搭遊覽車到行政院、立法院抗議陳情，但始終沒有結果，完全未獲政府重視，原本心灰意冷，感謝陳金德協助克服困難，讓土地正義向前邁出重要一步。

陳金德：以憲法判決當依據

促成公地放領的重要推手陳金德表示，日治時期為人民所有土地，因逾土地總登記期限，未登記為人民所有，致登記為國有，人民請求返還被以超過十五年請求時效而消滅之情況，在憲法法庭廿號判決指出，不符憲法第五條保障人民財產權之意旨，他以憲法判決作依據，積極推動讓行政院決定重啟公地放領政策。

蘇澳鎮長李明哲指出，五月九日上午，陳金德偕中央各部會到蘇澳鎮朝陽里社區活動中心召開大南澳公地放領說明會，與會民眾上百人，多數是年邁長者及承襲務農的第二代、第三代，他們原先以為爭取許久沒希望，感謝總統賴清德及行政院長卓榮泰，願以人民為念、還地於民、實踐土地正義。

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