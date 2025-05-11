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    基隆信義公托家園 開辦夜間臨托

    基隆市信義公共托育家園即日起推出夜間臨時托育服務。（基隆市政府提供）

    基隆市信義公共托育家園即日起推出夜間臨時托育服務。（基隆市政府提供）

    2025/05/11 05:30

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市去年底開辦日間臨時托育服務，讓家長輕鬆不少，也有家長反映晚上要加班、上夜班，小孩沒人照顧，基隆市即日起在信義公共托育家園推出幼童夜間定點臨時托育服務，服務時間為晚間七點到第二天上午七點，一天可收托八名幼童，減輕家長負擔。

    從晚間7點到第二天上午7點

    市府兒童及少年事務處說，去年全市七個據點推出日間定點臨時托育服務，讓家長臨時有事可以方便托育。但有不少家長反映，他們在夜間可能要加夜班，擔心晚上小孩沒人照顧，市府因此規劃試辦夜間定點臨時托育服務，服務時間為晚間七點到第二天上午七點。

    林姓家長說，公司有時必須上夜班，晚上九時才能下班，夜間托育很有必要。李姓婦人表示，她在醫院上班，有時要輪值夜班工作到隔天上午，有夜間托育真是令人安心。

    兒少處副處長吳雨潔表示，這項服務將由專業的托育人員以一比二的比例照顧幼童，收托幼童人數上限為八人；收費的部分，晚上七點到十一點一區間共收費四百元；夜間從晚間十一點至隔天上午七點則為六百元，讓更多家庭受惠。

    兒少處長林麗蟬表示，希望透過夜間臨時托育服務，讓家長在面對突發情況時，小孩有專業照顧，歡迎民眾多加利用。

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