永康街試辦「漫步區」 民眾︰逛街很舒服

台北市永康街自昨日開始試辦為期1個月的「假日漫步區」。（記者林承鴻攝）

2025/05/11 05:30

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市永康街昨起開始試辦為期一個月的「假日漫步區」，自下午二時至晚間八時管制外來車輛進入，開放民眾走在車道上。首週末逢母親節，永康公園舉辦市集、親子手作等活動，許多民眾稱讚有漫步區逛起來比較自在、舒服，有里民認為應多加宣導，加強提醒、管制，才能提升整體商圈步行安全。

民眾吳小姐說，昨有漫步區逛起來很舒服，路上的車子少很多；但她也點出，有的路口有拒馬，有的路口沒有，可能一不小心走出去漫步區範圍而不自知，認為應加派人力提醒管制、每個路口都要清楚分隔。

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里民有贊成有反對 還需再適應

里民陳先生則認為平常就能走在街道上，車子也不多，不需要特別規劃漫步區，他表示，這麼一來要開車去接孫子就會變得很麻煩。

里民王先生說，自己平常會到公園遛狗，有時狗狗會爆衝，有漫步區比較安心。他說，在漫步區看到車子還是會覺得有些突兀，管制雖造成居民的不方便，不過與遊客、行人間仍要互相體諒，並指很多抱怨是來自不習慣。

永康里里長李明螢說，試辦漫步區是為了讓里民、遊客都有安全的步行環境，並檢視是否有產生先前未設想到的問題，完善配套措施，以因應封街造成的不便。交通局長謝銘鴻說，現場將進行問卷調查，瞭解遊客、居民及商家意見，這一個月試辦期間每週都會開檢討會，滾動式檢討各項管制措施。

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