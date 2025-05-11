為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    永康街試辦「漫步區」 民眾︰逛街很舒服

    台北市永康街自昨日開始試辦為期1個月的「假日漫步區」。（記者林承鴻攝）

    台北市永康街自昨日開始試辦為期1個月的「假日漫步區」。（記者林承鴻攝）

    2025/05/11 05:30

    〔記者林承鴻／台北報導〕台北市永康街昨起開始試辦為期一個月的「假日漫步區」，自下午二時至晚間八時管制外來車輛進入，開放民眾走在車道上。首週末逢母親節，永康公園舉辦市集、親子手作等活動，許多民眾稱讚有漫步區逛起來比較自在、舒服，有里民認為應多加宣導，加強提醒、管制，才能提升整體商圈步行安全。

    民眾吳小姐說，昨有漫步區逛起來很舒服，路上的車子少很多；但她也點出，有的路口有拒馬，有的路口沒有，可能一不小心走出去漫步區範圍而不自知，認為應加派人力提醒管制、每個路口都要清楚分隔。

    里民有贊成有反對 還需再適應

    里民陳先生則認為平常就能走在街道上，車子也不多，不需要特別規劃漫步區，他表示，這麼一來要開車去接孫子就會變得很麻煩。

    里民王先生說，自己平常會到公園遛狗，有時狗狗會爆衝，有漫步區比較安心。他說，在漫步區看到車子還是會覺得有些突兀，管制雖造成居民的不方便，不過與遊客、行人間仍要互相體諒，並指很多抱怨是來自不習慣。

    永康里里長李明螢說，試辦漫步區是為了讓里民、遊客都有安全的步行環境，並檢視是否有產生先前未設想到的問題，完善配套措施，以因應封街造成的不便。交通局長謝銘鴻說，現場將進行問卷調查，瞭解遊客、居民及商家意見，這一個月試辦期間每週都會開檢討會，滾動式檢討各項管制措施。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播