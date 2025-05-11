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    北市徒步區 西門最久、迪化街溝通有成

    迪化街徒步區於二○一八年啟用，經不斷溝通才達成現在的模式。（記者林承鴻攝）

    迪化街徒步區於二○一八年啟用，經不斷溝通才達成現在的模式。（記者林承鴻攝）

    2025/05/11 05:30

    總共7個 西門已啟用逾25年 公館商圈試辦反彈聲浪大 最後停辦

    記者林承鴻／專題報導

    目前台北市有西門、迪化街、華陰街、四平街、沅陵街、紫星社區、健康路四十五巷共七個行人徒步區，其中遊客最多的西門徒步區已啟用超過廿五年，最晚啟用的迪化街徒步區則實施近七年，迪化商圈理事長強調「溝通是重點」，要用心消除居民疑慮。公館商圈就因試辦後住戶及商家反彈聲浪大，高達七十一％反對而停辦，成為最著名的失敗案例。

    迪化商圈理事長︰盡可能消除疑慮

    迪化街徒步區於二○一八年啟用，管制時間為每週日上午十時至下午五時。永樂里里長林宗穎表示，當地住商混合，居民一開始抗議聲浪頗大，反對的理由包括車子開不進來、停車不方便、路人會跑到巷弄抽菸等，他坦言，其實到現在仍有居民不贊同設置徒步區，只是習慣了。再加上里長居中和商圈及里民溝通，市府也派出副市長開協調會，才達成現在的模式。

    迪化商圈發展促進會理事長鄭玟和說，要做徒步區「溝通是重點」，當初有跟居民說「會做到最好給你們看」，盡可能消除疑慮，實際執行上也採取彈性管制，會看身分證放行車輛，時間一長，開車的人也會因為不好開而放棄開車進去。

    不過，徒步區管制所需的義交、工讀生等人力都需要錢，鄭玟和坦言，若有的商家不願意出錢，就會造成不公平，甚至需要代墊，希望市府能出資補助。

    西門發展促進會︰磨合期後漸有默契

    西門徒步區街區發展促進會理事長劉金龍表示，實施徒步區一定會有磨合期，經過廿多年時間，居民就比較沒有那麼多意見。劉金龍說，西門徒步區範圍夠大，逛街買東西都不用等紅綠燈過馬路，而當地送貨司機也已有默契，知道進去要減速。

    台北市推行徒步區也曾多次碰壁，最有名的失敗案例就是公館商圈。北市府曾於二○一四年試辦，每週六、日及國定假日的中午十二時至晚間十時，封閉羅斯福路三段三一六巷、二八六巷、三一六巷八弄及羅斯福路四段廿四巷、廿四巷十二弄等五條巷道，僅開放行人及自行車通行。

    公館商圈用i-Voting 達71％反對

    此舉引發當地民眾不滿，住戶批評影響居住品質，商家也抱怨營業額下滑，市府舉行說明會也無法弭平爭議，恰逢前市長郝龍斌與柯文哲新舊政府交接，柯上任施行i-Voting政策，交通局當時即以i-Voting及問卷調查方式，決定徒步區去留。第一階段i-Voting民意支持度有七十六％，但第二階段現地問卷調查則高達七十一％反對，顯示一般市民與當地住戶意見截然不同。根據民調結果，因反對者較多，市府最後停辦徒步區。

    西門徒步區已啟用超過廿五年，是遊客最多的徒步區。 （記者林承鴻攝）

    西門徒步區已啟用超過廿五年，是遊客最多的徒步區。 （記者林承鴻攝）

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