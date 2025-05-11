帛琉無動力帆船 回「母親的島」台灣

眾人獻上花環迎接，阿美族耆老與帛琉部落頭目相見歡。（記者劉人瑋攝）

2025/05/11 05:30

〔記者劉人瑋／台東報導〕十一位水手團隊組成帛琉無動力帆船Alingano Maisu號，在蘭嶼進行二天交流後，十日下午航抵台東杉原灣，這是首次南島民族仿古航行，以無動力船回到千年傳說中的「母親的島」台灣。

抵台東杉原灣 阿美族熱情歡迎

來台迎接船員的帛琉共和國人力資源、文化、觀光暨發展部曼尼萊Ngiraibelas Tmetuchl部長說，帛琉不似台灣或中國先進，但我們船員航行在這整片關係緊張的海洋就為傳達一訊息：「大海是屬於大家的，需共同照顧！」

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船入杉原海灣後，號角聲從船上響起，岸上回以竹炮，部落耆老劉裕義進行祈福儀式，阿美族青年以傳統報訊方式呼喚、傳遞船隊登陸訊息。由於大船需泊於港口，透過橡皮艇將其中四名船員接回岸上，在都蘭部落青年以「護衛舞」開道，高規格迎接船員。

台東縣長饒慶鈴表示，這次是橫越太平洋的偉大航行，展現南島民族延續千年的航海智慧，象徵與南島大家族的深厚文化連結。

原民處說明，船於四月廿日從帛琉啟航，依南島民族在南太平洋遷徙航路，靠著星象、洋流與傳統航海知識，航行逾二千一百公里於八日抵達蘭嶼、昨抵台東杉原灣。今天將在縣府大禮堂辦理航海分享會，水手將深入台東多個部落交流。

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