彰化火車站旁 和樂戲院原址將闢停車場

台鐵公司位於彰化火車站前、三民路連棟舊宿舍將拆除，規劃作停車場。 （記者劉曉欣攝）

2025/05/11 05:30

解決機車一位難求問題 預計年底完工營運

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化火車站前的汽、機車位一位難求，後站的扇形車庫停車場每到假日，機車停車位全部都爆滿，讓不少民眾不知道要將機車停放在那裡？針對此事，彰化市公所與台鐵公司都將闢建停車場，市公所在「和樂戲院」原址將闢建一百格機車停車格，力求今年底完工；台鐵公司拆除火車站前的連棟舊宿舍，將規劃出租作停車場使用，預計今年十二月營運。

台鐵舊宿舍拆除 規劃作停車場

台鐵公司表示，該公司位於彰化車站前方、三民路上的連棟台鐵舊宿舍，目前正在進行拆除工程，預計今年九月完成，後續將規劃出租作停車場使用，今年十二月啟用營運。至於，停車場規劃可供停放汽車或機車的數量，將由得標業者依照周邊停車使用情形，以及停車場法相關規定，綜合評估後申請設置。

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和樂戲院有140坪 闢100個機車格

彰化市公所則表示，「和樂戲院」原址就在「台灣大戲院」旁邊，這兩家戲院都緊鄰彰化火車站，和樂戲院歇業超過廿年，台灣大戲院則是近年才熄燈號。市公所指出，「和樂戲院」原址約有一百四十坪，公所約持有半數土地，其餘為私有地，目前仍然持續與地主溝通，處理土地後續相關問題。

市公所指出，目前仍在進行土地作業的相關流程，只要土地階段作業完成，停車場的規劃設計與施工都很快速，全部作為機車停車格，希望今年底完工啟用，以公所自行營運為目標，收費辦法預計比照火車站後站扇庫停車場，機車採每小時收費十元，單日收費上限四十元，希望能藉此增加停車位，解決火車站的停車問題。

彰化市和樂戲院原址，市公所正在進行土地相關作業，希望年底完成停車場工程並啟用。 （記者劉曉欣攝）

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