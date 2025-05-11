便道被沖斷 奧萬大今起休園3天

奧萬大聯外道路石灰坑溪橋便道遭泥流沖斷。 （林保署南投分署）

2025/05/11 05:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕豪雨鋒面移至中部，南投縣持續降雨，部分山區局部雨勢更大，仁愛鄉已有多處道路出現落石坍方或泥流，而廿四小時累積雨量最多的就在奧萬大，奧萬大聯外道路的石灰坑溪橋工程便道，昨日清晨被泥流沖斷，林保署緊急開放原道路，但僅單線管制通行，為了安全起見和道路搶通，奧萬大森林遊樂園區今起休園三天。

鋒面從前晚就到南投縣，仁愛鄉山區雨勢最大，奧萬大、萬大林道前晚都出現四十五．五和四十七毫米的時雨量。

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昨日白天雨勢最大和累積雨量最多的，在草屯鎮往芬園方向的郊區，從上午九時到下午二時連續降雨，其中上午十時到十一時出現四十三．五毫米的時雨量，連續五小時下了八十四毫米，為南投縣總雨量的第二高。

仁愛鄉山區道路陸續泥流或落石，像力行產業道路三十七．六K處前晚即落石坍方，昨日清除落石後才搶通。

另外，奧萬大聯外道路也不敵大雨，石灰坑溪橋工程便道凌晨遭泥流沖斷，林保署南投分署昨日緊急派員搶修，先開放暫先封閉的原有橋樑道路，但採單線管制通行。林保署南投分署考量山區天候與行車安全，今日起休園三天，進行聯外道路整理與整修，工程完成後再行開放。

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