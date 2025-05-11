為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    單親媽醫師扶養3女 皆成醫生

    徐宇瓊醫師（前排左二）獲得模範母親表揚，媽媽和女兒陪同領獎。（徐宇瓊醫師提供）

    徐宇瓊醫師（前排左二）獲得模範母親表揚，媽媽和女兒陪同領獎。（徐宇瓊醫師提供）

    2025/05/11 05:30

    〔記者蔡淑媛、黃旭磊／台中報導〕今天是母親節，台中市婦產科醫師徐宇瓊，行醫四十年，接生許多新生命，身為婦產科醫師幫助患者成為媽媽，自己是單親媽媽，養大三個女兒並培養成為醫師，更發揚大愛投入義診，今年獲台中市模範母親表揚；龍井區八旬家庭美髮院老闆柯林足扶養罹癌婆婆，獲選龍井區模範母親。

    徐宇瓊被女兒們稱為虎媽，其實是天之嬌女，北一女、高雄醫學大學畢業，二十歲多歲結婚生下三個女兒，離婚時女兒僅一到四歲，鼓起勇氣扛下養育責任，重回醫院擔任住院醫師養家，開業婦產科診所，身教言教、當女兒的靠山，成就女兒為醫師，能獨立自主做喜歡的事，讓她欣慰不已，更感謝也曾獲模範母親的媽媽一路支持她。

    另柯林足經營家庭美髮院幫助夫家挺過貧困生活，為了拚兒女學費，常忙到深夜沒吃飯，年逾八○依然樂觀開朗，笑稱美髮院還開著，如果沒有估計錯誤，自己應該是年紀最大的執業美髮師；大肚區陳楊秀美、南屯區大同里長游月珠也獲模範母親表揚。

    林新醫院也舉辦好孕媽咪秀活動，十五位孕媽咪盛裝登場，有的在孕肚塗鴉、妝扮成天使、麥當勞叔叔、或是帶大寶走秀，還好孕媽咪穿上直排輪與先生走秀，相當溫馨、甜蜜。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播