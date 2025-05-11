單親媽醫師扶養3女 皆成醫生

徐宇瓊醫師（前排左二）獲得模範母親表揚，媽媽和女兒陪同領獎。（徐宇瓊醫師提供）

2025/05/11 05:30

〔記者蔡淑媛、黃旭磊／台中報導〕今天是母親節，台中市婦產科醫師徐宇瓊，行醫四十年，接生許多新生命，身為婦產科醫師幫助患者成為媽媽，自己是單親媽媽，養大三個女兒並培養成為醫師，更發揚大愛投入義診，今年獲台中市模範母親表揚；龍井區八旬家庭美髮院老闆柯林足扶養罹癌婆婆，獲選龍井區模範母親。

徐宇瓊被女兒們稱為虎媽，其實是天之嬌女，北一女、高雄醫學大學畢業，二十歲多歲結婚生下三個女兒，離婚時女兒僅一到四歲，鼓起勇氣扛下養育責任，重回醫院擔任住院醫師養家，開業婦產科診所，身教言教、當女兒的靠山，成就女兒為醫師，能獨立自主做喜歡的事，讓她欣慰不已，更感謝也曾獲模範母親的媽媽一路支持她。

請繼續往下閱讀...

另柯林足經營家庭美髮院幫助夫家挺過貧困生活，為了拚兒女學費，常忙到深夜沒吃飯，年逾八○依然樂觀開朗，笑稱美髮院還開著，如果沒有估計錯誤，自己應該是年紀最大的執業美髮師；大肚區陳楊秀美、南屯區大同里長游月珠也獲模範母親表揚。

林新醫院也舉辦好孕媽咪秀活動，十五位孕媽咪盛裝登場，有的在孕肚塗鴉、妝扮成天使、麥當勞叔叔、或是帶大寶走秀，還好孕媽咪穿上直排輪與先生走秀，相當溫馨、甜蜜。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法