台版巴黎聖母院翻修竣工 梅山天主堂重新啟用

梅山天主堂聖母抱耶穌態像於二○二一年獲教宗方濟各批准「宗座加冕」。（記者蔡宗勳攝）

2025/05/11 05:30

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕開教於一九一三年的嘉義縣梅山天主堂，聖堂所供奉的全台唯一清朝官服聖母抱耶穌態像，曾獲已逝教宗方濟各批准「宗座加冕」，教堂建築三年前進行翻修，昨舉行竣工啟用典禮，適逢新教宗「良十四世」上任，上千位來自全台各地教友齊聚，基督教長老教會、浸宣教會派員共襄盛舉。

梅山天主堂一九七二年由時任嘉義教區主教賈彥文定為聖母朝聖地，由於朝聖人數增加，斥資重建，於一九九一年落成；昨天啟用儀式由嘉義教區主教浦英雄主持，教廷駐台大使馬德範蒙席、縣長翁章梁與全台各地修會、修女及教友出席，感恩彌撒由高雄教區總主教劉振忠主祭。

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聖母抱耶穌態像 全球僅有2尊

浦英雄表示，聖堂供奉穿著清朝官服的聖母抱耶穌態像，是全台唯一，全世界僅有兩尊，另一尊在義大利羅馬的聖母堂；聖母態像於二○二一年獲教宗方濟各批准「宗座加冕」，是代表促進教友的虔敬與熱誠所做出貢獻的聖母態像。

主教：促進地方觀光與休閒發展

浦英雄說，新教宗「良十四世」將延續方濟各的政策，為全世界包括社會正義、對話及促進和平搭起橋梁，聖堂所供奉的聖母像具國際化和本土化，期待能促進地方觀光與休閒發展。

梅山牧靈中心將規劃徒步朝聖路線

浦英雄表示，嘉義教區百年教堂及朝聖地、隱修院分布在嘉義、雲林兩縣，梅山牧靈中心已著手規劃依循當年傳教士開教足跡，規劃徒步朝聖路線「傳教士之路」，期能興起徒步朝聖風潮。

翁章梁說，梅山天主堂哥德式建築風格被譽為台版巴黎聖母院，空間漂亮，具有嚴肅、隆重感，所供奉的聖母衣著是模仿清代慈禧太后的穿著，展現宗教與地方文化的結合，非常特別，天主堂重新啟用，更將成為觀光新亮點。

有台版巴黎聖母院美稱的嘉義梅山天主堂。（記者蔡宗勳攝）

梅山天主堂聖堂整修竣工啟用儀式。（記者蔡宗勳攝）

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