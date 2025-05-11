雲林六房媽搬家 數萬人隨香

國定民俗「雲林六房媽過爐」從斗南烏瓦磘紅壇過爐到土庫股過港紅壇，吸引數萬名信徒隨香。（記者黃淑莉攝）

2025/05/11 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林宗教盛事之一的「雲林六房媽過爐」，昨天從斗南股烏瓦磘紅壇起駕到土庫股過港臨時紅壇，湧入數萬人隨香，過爐遶境隊伍綿延數公里，熱鬧壯觀，雖途中遇多場陣雨，仍不減信徒熱情。

六房媽輪由土庫股值年奉祀，昨天天色未亮信徒陸續湧入斗南股烏瓦磘紅壇，恭送媽祖鑾駕出發，有不少志工、社團及信徒也準備各式各樣食物、飲料、點心及結緣品與大家結緣，隨香信徒有人徒步、有人騎腳踏車或騎機車、開車隨行，七十多歲婦人開心說，已連續多年騎腳踏車隨香；另鑽轎腳的人龍約有一公里，有信徒表示，一大早五時左右就來排隊，遶境隊伍所經之處，家戶在門前擺設香案祈求媽祖庇佑平安。

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「雲林六房媽」最大信仰特色是「有神無廟」，即無固定廟宇，斗南鎮、土庫鎮、斗六市、大埤鄉、虎尾鎮等五鄉鎮組成五股卅四庄輪值供奉，每年農曆四月中旬遷移到下一個輪值股奉祀，媽祖神尊遷移儀式即為過爐，鑾駕在搬遷過程中，會在值年股所轄大街小巷遶境賜福。

「雲林六房媽過爐」遶境隊伍中除有各股陣頭，還有信徒會挑香擔、鮮花、燈籠隨行，來自各地信徒也會徒步、開車隨香，過爐遶境隊伍綿延數公里約有數萬人參與，是全國最大規模、最壯觀的神明搬家，二○一三年登錄為雲林縣民俗，二○一七年文化部登錄為國家重要民俗。

信徒排隊鑽轎腳。（記者黃淑莉攝）

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