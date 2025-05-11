台南漁光島生活節人氣旺 母親節溫馨壓軸

漁光島生活節週末主題「放空聲活日」，遊客來漁光島感受放輕鬆氛圍。（南市文化局提供）

2025/05/11 05:30

〔記者洪瑞琴、吳俊鋒／台南報導〕「漁光島生活節」昨由四四拍唱片行推出「放空聲活日」主題，遊客享受竹林綠意與海藍天的滿滿溫馨氛圍，今天是生活節最後一天活動，正好是母親節，邀民來漁光島感受「超chill的生活」。

漁光島生活節在上週末由十一組藝人接力演出，連兩日共吸引十萬人朝聖，散場時形成「人流瀑布」造成轟動，大批網友盛讚「台南活動有感、生活有光」。

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「漁光島藝術節」過去舉辦四屆，以自然地景融入藝術創作，今年轉型為「漁光島生活節」，結合音樂、市集、森林講唱會、親子互動遊戲等，讓民眾看到漁光島更多可能性與風貌。

週末活動包括小島電台、放空餐桌、奈米型台南Ibiza等，還有「森林躲貓貓」，藏了三隻小「巷仔Niau（台語音貓）」，但是得先找到三隻大「巷仔Niau」，再依線索指引尋找「真正會躲的小隻喵」，適合親子家庭一起來漁光島找喵喵樂。

仁德百組家庭 幫媽媽沐足、奉茶

此外，仁德區公所與府城防癌抗癌健康協會昨天結合母親節舉辦弘揚孝道三部曲活動，一百組家庭響應，讓大、小孩子幫媽咪沐足、奉茶、按摩，回報辛苦養育之恩。

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