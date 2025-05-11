板橋浮洲策略更新 天福社區有意爭取

新北市板橋浮洲地區建物老舊，市府劃設二處策略更新地區作為公辦都更推動示範。圖為現況。（新北城鄉局提供）

2025/05/11 05:30

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市板橋浮洲地區建物老舊，市府劃設二處策略更新地區作為公辦都更推動示範區，加速都更。新北市議員黃淑君表示，其他地區民眾也盼凝聚共識後加入策略性更新地區，如「天福社區」正在收集意願書，希望市府積極協助。城鄉發展局都市更新處更新推廣科長施雅玲表示，收集意願書至一定程度將交住宅及都市更新中心評估，市府同步推辦策略更新單元，雙軌並行。

市府「浮洲都市計畫通盤檢討案」主要計畫於正由內政部都市計畫委員會審議中，城鄉局盼今年中完成審議，也在浮洲火車站南側街廓於二○二三年透過都市計畫變更劃設策略性更新地區，作為引導示範提高周邊民眾更新意願。

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意願書若達8成 將提案

黃淑君呼籲市府勿忽略其他區域需求，她說，市府去年四月推動「浮洲街廓八公辦都更案」，周遭社區被排除後積極陳情，盼參與都更，她在今年一月舉行浮洲火車站南側天福社區整合說明會，短時間內民眾提交社區占比六成五的更新意願意向書，預計五月底意願書若達八成，將向城鄉局提案，希望市府積極協助劃設策略性更新地區。

施雅玲指出，住都中心四月底也曾為天福社區舉行相關說明會。城鄉局說，目前街廓八整合意願比率近七成，並持續辦理小型地區說明會，儘量提高住戶參與意願，有利後續明年第二季招商。

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