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    淡水改造公園 「輕軌車廂」成遊戲場

    淡水區公二三公園以「淡海輕軌」主題建置，「輕軌車廂」組成遊戲場。（新北景觀處提供）

    淡水區公二三公園以「淡海輕軌」主題建置，「輕軌車廂」組成遊戲場。（新北景觀處提供）

    2025/05/11 05:30

    〔記者黃子暘／新北報導〕新北市推動特色共融或全齡公園改造，綠美化環境景觀處長林俊德指出，目前完成改善的公園已達二二八座，其中位於淡水區「公二三公園」以「淡海輕軌」主題建置，除了特色遊具外還有大草皮，適合野餐；位於林口的「樂活公園」同樣以捷運為主題建置，設有特色遊具、體健設施外，還兼顧生物多樣性，有白頭翁、綠繡眼、夜鷺等鳥類現蹤。

    景觀處表示，淡水區公二三公園有四個「輕軌車廂」組成的兒童遊戲場，其中輕軌車廂遊具內部模擬真實輕軌車廂，駕駛廂有操作按鍵，小朋友可扮演乘客或是駕駛員；輕軌主題遊戲場還有二道水管滑梯、鑽籠、攀爬架，一旁設有礫石沙坑、鞦韆、溜索，戶外大草地適合全家來野餐。

    景觀處介紹，林口區樂活公園以陸海空交通主題改造，規劃捷運遊戲區、航空體健區及航海遊戲區三大主題區，設有彈跳床、漂流轉轉、特色鞦韆、五公尺高大爬網及四公尺高的塑木滑梯等遊具，公園步道兼自行車道保留現地原生植物，並提供生物棲地，民眾可在公園巧遇白頭翁、綠繡眼、夜鷺等鳥類；此外，公園內建置雙人漫步機、雙人上肢牽引器等體健設施。

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