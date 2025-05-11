新北蝶戀季開幕 「初夏奇境」8萬株花木

「新北河濱蝶戀季」設置互動藝術裝置。（記者黃子暘攝）

2025/05/11 05:30

板橋蝴蝶公園打造6展區 搭配夜間燈光 今有表演活動、市集

〔記者黃子暘／新北報導〕「新北河濱蝶戀季」即起至廿五日在板橋蝴蝶公園舉行，新北市副市長陳純敬昨日出席開幕典禮表示，今年蝶戀季以「初夏奇境」為主題，運用近八萬株的蜜源花卉、灌木等植物布置，搭配夜間燈光設計及兩座互動藝術裝置，打造六種風格展區；除了地景，今日下午一點到六點還有表演活動與市集登場。

請繼續往下閱讀...

運用台灣原生植物冇骨消

陳純敬表示，今年「新北河濱蝶戀季」讓蝴蝶公園變成象徵城市與環境「共生共融」的「雙棲蝴蝶」，並增加蜜源植物吸引蝴蝶；今日下午表演活動將由手碟雙人組「因為手碟」與阿卡貝拉團隊「SONAR聲吶」演出，展區內有泡泡秀、互動藝術裝置等可與小朋友互動，現場也贈送限量小禮。

高灘地工程管理處長黃裕斌指出，今年展覽即起至五月廿五日，運用蜜源花卉、灌木，打造總面積約三千一百平方公尺的大型雙蝶花海景觀；今年首度將台灣原生植物「冇骨消」搬入展區，象徵蝴蝶公園對在地生態的守護精神，並也搭配蜀葵、醉蝶花、大波斯菊、鼠尾草、情人菊、孔雀草、春不老、一串紅、紅毛莧等十五種植物建構出繽紛、立體的自然美景。

設置互動藝術裝置

儘管昨日上午大雨滂沱，下午意外放晴，吸引許多民眾前往參與活動、拍照，現場充滿小朋友歡樂的笑聲。高灘處指出，園區內設置互動藝術裝置「如蝶翩翩」以布、木作、鐵件製成，展現蝶舞的姿態，另一件互動藝術裝置「幻影泡泡」則是透過多顆大型球體結合拍打變色技術，營造奇幻美景。

高灘處表示，欲前往蝴蝶公園，可搭乘捷運至江子翠站，從五號出口轉乘公車藍一七、藍三一及仁愛幹線，在音樂公園站下車，步行約十分鐘即可抵達；自駕可從堤內環河西路四段進江子翠橫移門，右轉進入江翠停車場，即可看到公園。

「新北河濱蝶戀季」打造六種風格展區，搭配夜間燈光設計。（新北高灘處提供）

「新北河濱蝶戀季」在板橋蝴蝶公園舉行，運用八萬株植物布置。（記者黃子暘攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法